Les premiers vaccins contre la COVID-19 attendus dans une semaine

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) ignore encore le nombre de doses exactes que le Saguenay–Lac-Saint-Jean obtiendra, ainsi que le lieu où se déroulera la campagne de vaccination.

Les équipes préparent tout de même le terrain pour être prêtes à vacciner la population régionale. Pour la vaccination qu’on vient de terminer tout juste, l’influenza, ça a très bien été, a indiqué Donald Aubin. Pour la prochaine qui s’en vient, il y aura beaucoup de membres de la même équipe. Il y a un défi de logistique qui est un peu différent à cause des températures des frigidaires, du transport.

Normalement, tout devrait être en place, il y a beaucoup de monde qui y travaille. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Amélioration du bilan régional

Dans la région, le nombre de cas quotidiens se stabilise en dessous de la barre des 100 cas après des semaines où la transmission communautaire avait atteint des sommets. Lundi, 85 nouvelles infections ont été rapportées.

Le taux de positivité lors des tests de dépistage, qui avait atteint 12 %, s’établit maintenant à 5 %.

On peut dire qu’il y a un peu moins de circulation et on le voit par d’autres choses, le nombre de cas actifs est passé sous la barre des 700 , souligne le Dr Aubin.

Le secteur de Maria-Chapdelaine et Dolbeau-Mistassini, où la transmission demeure importante, inquiète toutefois la santé publique.

L’ensemble de nos résultats est élevé encore, malgré qu’on a baissé beaucoup. C’est encourageant, on est content, on a l’impression de reprendre le dessus, mais on reste quand même parmi les deux ou trois régions les plus élevées au Québec en termes de nouveaux cas proportionnellement à notre population. En termes du nombre d’éclosions aussi , ajoute le directeur régional de la santé publique.

Le dépistage se poursuit massivement dans la région, alors que près 1900 tests sont effectués tous les jours. Les tests rapides seront également disponibles prochainement dans les cliniques de dépistages.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve