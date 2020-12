Pas de quarantaine pour 9 voyageurs sur 10 entrés au Nouveau-Brunswick

Les données montrent que 92 % des 732 459 personnes arrivées au Nouveau-Brunswick ont été exemptées de quarantaine entre le 9 juillet et le 11 novembre. Le nombre d'arrivées comprend les entrées répétées par la même personne.

Les statistiques – qui ont été compilées par l’Organisation des mesures d’urgence à la demande de Radio-Canada – ne comprennent pas les personnes qui sont entrées au Nouveau-Brunswick en provenance des États-Unis ni les chauffeurs de véhicules utilitaires qui n’ont pas à s’enregistrer.

Les chiffres n’incluent pas non plus les voyageurs admis aux points de contrôle frontaliers avec les autres provinces atlantiques, puisque la bulle entre les quatre provinces était en vigueur à ce moment.

Travailleurs essentiels

Selon la médecin hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, la majorité de ces voyageurs dispensés de quarantaine sont des travailleurs essentiels.

D’habitude, ces exemptions, ce sont des travailleurs essentiels dans des hôpitaux, des personnes qui demeurent juste de l’autre côté de la frontière , explique Jennifer Russell.

La docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Des décharges sont aussi accordées à des proches aidants pour des raisons humanitaires, ajoute la médecin hygiéniste.

Pour les voyages non essentiels, on ne donne pas d’exemption, les risques sont trop hauts. Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Catégories de voyageurs exemptés de quarantaine au Nouveau-Brunswick Les résidents dont le lieu de travail est à l’extérieur de la province et qui font le voyage régulièrement;

Les résidents de la Première Nation de Listuguj, de la municipalité de Pointe-à-la-Croix et de l’île Campobello;

Les conducteurs de véhicules de transport commercial;

Les personnes qui bénéficient d’un plan d’isolement approuvé par Travail sécuritaire NB;

Les personnes dispensées de l’obligation de s’isoler parce qu’elles ont obtenu deux tests de dépistage négatifs;

Les personnes exemptées de quarantaine par la médecin hygiéniste en chef pour des raisons exceptionnelles. Source : Arrêté obligatoire sur l’état d’urgence du 11 décembre 2020

Jennifer Russell reconnaît que ces exemptions peuvent poser un risque dans la lutte contre la COVID-19.

Le risque ne sera jamais zéro, mais la qualification et la quantification de ces risques sont étudiées par la santé publique , indique-t-elle.

Certains travailleurs essentiels ont aussi droit à une quarantaine écourtée, à condition de recevoir un résultat négatif à un test effectué entre le cinquième et le septième jour de leur arrivée, et un second, entre le dixième et le douzième jour, ajoute la plus haute fonctionnaire de la santé publique de la province.

Les travailleurs essentiels peuvent sortir plus rapidement de leur quatorzaine s'ils reçoivent un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Au Nouveau-Brunswick, 29 % des 558 cas enregistrés depuis le début de la pandémie sont en lien avec un voyage. Près de 66 % des personnes qui ont contracté la maladie ont plutôt été infectées par un contact étroit, selon les données du gouvernement, en date du 14 décembre.

Même écho sur la scène nationale

Les résultats de ces passages à la frontière néo-brunswickoise reflètent les données nationales. Moins du quart des 4,6 millions de personnes qui ont franchi la frontière canadienne depuis sa fermeture, en mars dernier, ont dû se placer en isolement préventif.

La frontière canado-américaine est fermée au moins jusqu'au 21 janvier. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Selon Statistique Canada, 0,2 % des cas de COVID-19 signalés entre le 5 avril et le 6 décembre sont liés à des voyages locaux ou à l'étranger. La majorité des cas s’expliquent par des expositions dans la communauté, indique l’agence fédérale.