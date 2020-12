Les MRC de Papineau et de la Vallée-de-la-Gatineau en zone rouge dès jeudi

Les MRC de Papineau et de la Vallée-de-la-Gatineau passeront au palier d’alerte rouge à compter de jeudi, a annoncé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais lundi en fin d’après-midi.

Le passage pour ces deux MRCMunicipalité régionale de comté en rouge se justifie par une augmentation importante de nouveaux cas dans les dernières semaines, des éclosions dans les milieux de soins et d’hébergement pour les personnes aînées ainsi qu’une répartition des cas dans plusieurs municipalités , soutient le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par voie de communiqué.

Dès 00 h 01 le 17 décembre, une panoplie de mesures devront être respectées tel que l’interdiction de rassemblements privés, la fermeture des salles à manger des restaurants et des bars.

Les mesures entourant le niveau d’alerte maximale sont : Aucune visite à la maison ou au chalet (exception des personnes vivant seules pouvant recevoir un seul visiteur, des proches aidants, des personnes offrant du service ou soutien et de la main-d’œuvre pour des travaux déjà prévus)

Aucune visite dans les CHSLD, les résidences privées et les résidences intermédiaires pour les personnes âgées à l’exception des proches aidants et des visites à des fins humanitaires

Aucun rassemblement privé

Aucune activité dans les endroits publics (sauf manifestations permises avec port du masque et les lieux de culte et les funérailles)

Les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés

Fermeture des salles à manger des restaurants, des bars, salles de spectacles, cinémas et théâtres, des spas et saunas

Tous les loisirs et les sports organisés, en dehors du contexte scolaire, doivent être suspendus

Seules les activités sportives ou de loisirs individuelles ou en duo seront permises

Fermeture des salles d’entraînement et des centres de conditionnement physiques

Les commerces et les boutiques demeurent ouverts Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais demande à la population un effort collectif alors que la situation de la COVID-19 est préoccupante et que sa propagation continue. Le respect des consignes sanitaires est l’affaire de tous et chaque citoyen doit contribuer , ajoute le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

La MRCMunicipalité régionale de comté de Pontiac sera la seule de l'Outaouais à être toujours au niveau d’alerte orange jeudi.

Plus de détails à venir.