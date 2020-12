Chasse au phoque : relancer une industrie naguère florissante aux Escoumins

En 2001, la coopérative de solidarité Les Quatre Mains voit le jour. Elle possède une usine où l’on traite les peaux des phoques du Groenland ramenées par les chasseurs.

Les phoques sont peut-être moins nombreux que sur les littoraux plus à l’est dans la région, mais dans cette petite localité de la Haute-Côte-Nord les chasseurs sont organisés et animés par l’ambition de développer cette industrie.

Un revenu d’appoint pour plusieurs Escouminois est créé, mais la prospérité de l’entreprise sera aussi fulgurante qu’éphémère, se souvient le chasseur de loup marin, Donald Tremblay.

Cette année-là, j’ai tué 260 phoques et les petits Otis [une famille], près de 500! Donald Tremblay, chasseur de phoque

Les peaux de la première année valaient 22 $ et on pouvait vendre le reste de la carcasse à Québec 5 ou 6 sous la livre. Ça amenait un peu d’argent la première année. La deuxième année, les peaux sont tombées à 12 $. Ça a pas mal été le clou dans le cercueil si on veut. Ça a été la même chose dans le prix du gras. La troisième, la peau a baissé encore à 9 $. Là, ça a été la fin de notre affaire , raconte M. Tremblay.

Des chasseurs professionnels sur le bord de la rive aux Escoumins. Photo : Gracieuseté de Paul et Andrée Charest

Les espoirs du marché chinois

Devant la chute du marché des peaux, la coopérative tente de continuer ses activités en menant des recherches pour développer le marché international.

L’intérêt d’une entreprise asiatique basée à Montréal pour l’utilisation des parties génitales des phoques donne un second souffle aux chasseurs de la région, se souvient le président de la coopérative Les Quatre Mains, Pierre Laurencelle.

On faisait une étude sur les pénis de phoque pour tenter de fabriquer de la poudre avec ça à l’époque. [...] Pour tenter de faire de la poudre pour un produit aphrodisiaque. Les Chinois sont bien maniaques de ça , indique M. Laurencelle.

Des enjeux de transport mettent cependant fin à ce projet d’exportation outre-mer.

Les viscères mélangés avec des os et d'autres restes des loups marins sont également transformés en appât pour la chasse à l’ours et vendus dans la province.

Ce n’est cependant pas suffisant pour relancer les activités de la coopérative à plein marché. Les ardeurs s'essoufflent, se souvient Donald Tremblay : les gens commençaient à se décourager tranquillement.

Faute de revenu suffisant, la coopérative met la clé sous la porte.

Donald Tremblay était à l'époque président de la coopérative Transloup, l'ancêtre de la coopérative Les Quatre Mains. Photo : Radio-Canada / Archives

Le phoque au cœur de l’identité des Escouminois

Le village des Escoumins compte plusieurs lignées de chasseurs.

Dans ce temps-là, ils fondaient le gras et mangeaient la viande. Les salaires n’étaient pas forts et ils ne travaillaient pas beaucoup, mais la chasse aux phoques, c’était très actif aux Escoumins. C’était l’enfer comme il y avait du monde aux phoques , se remémore M. Tremblay.

Tout le monde allait à la chasse aux phoques dans le temps de mon père. Donald Tremblay, chasseur

Comme bien d’autres, Donald Tremblay a appris à chasser en suivant son père.

Quand j’ai commencé, on était au moins une quarantaine d’embarcations. Ça veut dire 80 personnes. Sur le fleuve, il y avait du monde partout! On chassait ça en petit canot et à l’aviron , raconte avec nostalgie le chasseur.

Vers les années 1960, les Escouminois ont troqué leur canot pour des chaloupes à moteur. Même si aujourd’hui les chasseurs sont moins nombreux, M. Tremblay pense que cette activité fait partie de son identité.

Des chasseurs se préparent à quitter les berges des Escoumins (archives). Photo : Radio-Canada / Archives

Un nouveau marché

Si les Nord-Côtiers veulent relancer l’industrie du phoque, il faudra cependant changer les pratiques, pense le président de l’Association des chasseurs de phoque intra-Québec, Gilles Thériault.

Une industrie basée sur la fourrure n’est plus viable selon lui.

La reconstruction de l’industrie du phoque va surtout passer sur la viande et l’huile. La viande pour l’acceptabilité sociale et l’huile pour le côté financier. Et, idéalement, [il faut] se baser davantage sur des marchés de proximité , soutient M. Thériault

De son côté, l’ancien président de la coopérative Les Quatre Mains, Pierre Laurencelle, estime qu’il faut un leader de taille pour soutenir cette relance. Ça prend un porteur de dossier qui est important et qui a la capacité financière pour avancer. Ça prend des ressources pour travailler le dossier et faire des analyses.

Une idée de relance qui plaît beaucoup au chasseur Donald Tremblay, mais encore faut-il que la relève soit au rendez-vous.

Moi, je pourrais donner un petit coup de main de bénévolat, mais je ne ferai plus partie des grandes choses comme j’ai déjà fait , affirme-t-il avec espoir.

En attendant, le bateau de Donald Tremblay est prêt depuis un moment déjà et il se prépare à prendre le large avec son jeune apprenti. Une chose est certaine : il y aura du phoque sur la table des Tremblay cette année.