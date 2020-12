Un programme d’immigration pour les communautés du Nord accueille ses premiers résidents

Le ministre fédéral de l’Immigration assouplit les conditions d’admission à son programme d’immigration dans les communautés rurales et du Nord pour pallier les effets de la pandémie et accueille ses premiers résidents permanents.

Alexander Nangpukin Likilasua et Brilla Mercy Kunjumon, tous deux infirmiers et résidents de Sault-Sainte-Marie, sont parmi les premiers à obtenir leur résidence permanente grâce au Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord.

Lancé en 2019, ce projet pilote facilite l’obtention du statut de résident permanent pour des candidats qui souhaitent s’installer et travailler dans 11 communautés désignées à travers le pays, dont North Bay, Sudbury, Thunder Bay, Timmins et Sault-Sainte-Marie.

J’espère que ce programme aidera d’autres personnes comme moi. Brilla Mercy Kunjumon

Quand j’ai commencé le processus [d’immigration], c’était un peu difficile et j’étais nerveux , a témoigné Alexander Nangpukin Likilasua en conférence de presse de lundi matin.

Le jeune homme originaire du Ghana est arrivé en 2015 au Canada pour étudier au Sault College. L’infirmier travaille désormais dans un foyer de soins de longue durée.

Avec ce programme, nous essayons de répondre aux besoins de ces onze communautés du Nord, dont les besoins liés au secteur de la santé. Un secteur qui est essentiel alors que nous continuons à nous battre contre la COVID-19 , a souligné le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino.

Avec notre plan d’immigration 2021, nous allons regarder très attentivement les immigrants temporaires qui se trouvent déjà au Canada, comme les étudiants internationaux et les travailleurs. Marco Mendicino, ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Assouplissements

Désormais, les candidats n'auront plus à démontrer une expérience de travail continue, mais plutôt une année d'expérience de travail accumulée au cours des trois années précédant leur demande.

Cette modification rétroactive permettra de ne pas pénaliser les candidats qui ont subi une interruption d’emploi pendant la pandémie , a précisé le ministre Mendicino.

Marco Mendicino, ministre de l'Immigration du Canada. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La pandémie a provoqué des perturbations alors nous avons mis en place deux mesures temporaires visant à atténuer les perturbations causées par la COVID-19 afin d'avoir le plus grand nombre possible de candidats retenus , a ajouté le ministre Mendicino.

L'immigration est essentielle à la fois pour notre reprise économique à court terme et pour notre prospérité à long terme. Marco Mendicino, ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les nouvelles mesures permettent également aux candidats du programme de postuler à un permis de travail en attendant une décision du ministère quant à la demande de résidence permanente.

Ces assouplissements sont des bonnes nouvelles selon Christy Marinig, directrice de la Corporation du développement économique de Timmins.

Ça va nous aider, parce que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19 , soutient la directrice. Son organisme a seulement pu lancer le programme en avril dernier à cause de la pandémie.

On a reçu beaucoup de demandes, notamment à l’extérieur du Canada. Mais avec la pandémie, on n’a accepté que les demandes de personnes résidant déjà à Timmins , détaille Christy Marinig.

Tout en soulignant le succès du programme et une collaboration de proximité avec les instances locales, le gouvernement n’a cependant pas pu fournir le nombre de participants au programme.

Le nombre de résidents permanents venant au Canada dans le cadre du projet pilote dépendra des besoins des communautés participantes et du nombre de nouveaux arrivants qu'ils pourront accueillir , précise par écrit le ministère de l’Immigration.

À l'heure actuelle, on estime que jusqu'à 100 nouveaux arrivants et les membres de leur famille immédiate pourraient être accueillis dans chacune des communautés participant au projet pilote chaque année , peut-on également lire dans la déclaration écrite.

Peu de candidats francophones

Dans ce programme, chaque ville participante fixe ses propres critères pour les immigrants, notamment pour la langue.

À Thunder Bay, la municipalité vise 10% de candidats parlant le français, un objectif plus élevé que l’actuel poids démographique des francophones qui représente seulement 3 %.

À Timmins et à Thunder Bay, peu voire aucune candidature francophone n’a été reçue malgré les efforts en ce sens.

On est au Canada, alors il y a une structure anglophone qui est mise en place pour l’immigration: les coordonnateurs des projets pilotes ne parlent pas tous français, même ceux qui le parlent sont entourés d’une équipe anglophone , souligne Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario.

Il y a des problèmes structurels. Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario.

Selon lui, pour soutenir l’immigration francophone, il faut davantage cibler les candidats contrairement à l’immigration anglophone.

Thomas Mercier, coordonnateur du projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone du nord de l’Ontario Photo : Thomas Mercier

Il manque peut-être d’une stratégie globale qui engloberait tous les bons coups des municipalités pour avoir un nombre de participants francophones intéressant , ajoute le coordonnateur du Réseau de soutien à l'immigration francophone.

Malgré les questions posées par les journalistes, le gouvernement n’a pas non plus fourni d'indications sur le nombre de francophones bénéficiaires du programme.

Cependant, le ministre de l'Immigration a précisé les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour attirer des francophones dans d'autres programmes, dont les points additionnels qui leur sont réservés dans le système Entrée express.