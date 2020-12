Faire la paix avec l'école à la maison pour le bien-être de la communauté

La semaine dernière, le bureau de santé publique de Windsor-Essex annonçait la fermeture de toutes les écoles élémentaires et secondaires à compter du 14 décembre, et ce, jusqu’au congé des fêtes.

Ce n’était pas une surprise du tout , indique Guillaume Teasdale, père de trois jeunes garçons âgés de 5 à 9 ans. Le nombre de cas de coronavirus augmentait de jour en jour.

M. Teasdale avoue toutefois qu’il avait grandement confiance aux mesures sanitaires instaurées dans l’établissement scolaire fréquenté par ses fils. Tout se passait très bien [jusqu'à maintenant] , précise-t-il. Je n’anticipais aucun problème en tant que tel à l’école.

Guillaume Teasdale est le père de trois garçons (archives). Photo : Radio-Canada / Lisette Leboeuf

Si l’apprentissage en ligne entraîne des défis importants, M. Teasdale reconnaît l’importance de la mesure mise en place par les autorités sanitaires locales.

Nous savons que les agences de santé publique font de leur mieux pour prendre les meilleures décisions pour la population , ajoute-t-il.

Un mal pour un bien

Joëlle Saad a poussé un soupir de soulagement lors de l’annonce de la fermeture des écoles. Pour la mère de deux enfants âgés de 12 et 14 ans, la décision de la santé publique arrivait à point.

C’est une bonne façon d’arrêter la propagation du virus , affirme-t-elle. L’enseignement virtuel pose beaucoup moins de risques pour les enfants.

Ma fille était de plus en plus stressée à l’idée de se rendre à l’école où il y a eu quelques cas confirmés [de coronavirus]. Joëlle Saad, mère de deux enfants

Elle admet que la situation est moins complexe pour des familles comme la sienne qui ont des enfants plus âgés. Je n’ai pas besoin de m'asseoir à côté d’eux et de m’assurer que le travail soit fait.

La chiropraticienne de profession est cependant bien placée pour mesurer les retombées de la fermeture des écoles dans sa communauté. Beaucoup de [mes clients] ont dû annuler leur rendez-vous parce qu'ils devaient être à la maison avec leurs enfants , explique Mme Saad.

Jacques Lehani Kagayo est père de six jeunes filles âgées de 4 à 14 ans. S’il a été rassuré par la fermeture des écoles, il confie que cette première journée en télétravail entouré par ses enfants a été très chargée .

Ma journée a été tellement stressante , mentionne-t-il. J’ai été secoué autant par mes enfants que par mon travail.

M. Kagayo est travailleur d’établissement dans les écoles de Windsor-Essex. Il accompagne des familles nouvellement arrivées au pays dans le système scolaire canadien.

Jacques Lehani Kagayo est entouré de cinq de ses filles (archives). Photo : Soumis par Jacques Lehani Kagayo

Bien qu’il ait été lui-même bouleversé par cette journée chargée d'émotions, M. Kagayo ne peut s’empêcher de penser à ses clients. Il y a une partie de la population qui ne sait ni lire ni écrire , dit-il. [Les parents] qui viennent d’arriver de pays où ils n'ont pas eu accès à des connaissances en informatique vont beaucoup souffrir.

Les parents deviennent en quelque sorte des enseignants suppléants. Si le père ou la mère n’a pas les connaissances requises, cela crée un blocage pour les enfants et un grand stress pour les parents. Jacques Lehani Kagayo, père de six filles

Il se dit malgré tout chanceux. Le conseil scolaire a fourni à sa famille tout le matériel nécessaire permettant d’assurer l’apprentissage en ligne de ses filles. À part des problèmes techniques, [la journée] s’est bien passée à 80 % en général.

M. Kagayo dit affronter la situation en deux temps. Si l’école à domicile représente un facteur anxiogène supplémentaire, la sécurité de ses enfants, de sa famille et de sa communauté demeure la priorité.

Une semaine symbolique

La fermeture des écoles dans la région de Windsor-Essex survient lors de la dernière semaine avant le congé des fêtes.

Bien que les élèves comprennent l’importance de la décision, l'annulation de certaines activités a coupé court à la magie de Noël. Il y avait des événements prévus à l’école pour la dernière semaine avant les fêtes , souligne Dimitri, fils de Joëlle Saad.

Du haut de ses 12 ans, il demeure toutefois très rationnel. C’est difficile de rester devant l'écran toute la journée, dit-il. Mais je comprends pourquoi nous devons le faire.

Sa mère saisit bien la déception de son fils à l’approche des fêtes, mais se réjouit de son attitude face à la pandémie. Mes enfants comprennent très bien ce qui se passe dans le monde en ce moment.

La fermeture des écoles pourrait être prolongée après le congé des fêtes si la situation ne s'améliore pas. Photo : getty images/istockphoto / Sergey Chayko

Suzanne est l’une des six filles de Jacques Lehani Kagayo. Elle était déçue de ne pouvoir revoir ses amis avant le long congé des fêtes. Nous avions beaucoup d’activités prévues [à l’école] et des projets à finir, mais la pandémie ne nous a pas laissé la chance de le faire.

Elle mentionne par ailleurs que l’apprentissage en ligne est beaucoup plus difficile puisque les enseignants ne sont pas aussi disponibles pour répondre aux questions. C’est toujours mieux à l’école qu’en ligne , tranche la jeune fille.

C’était un peu stressant [comme journée], car j’ai dû me lever tôt pour m’occuper de mes sœurs. Mais j’ai réussi à passer à travers le cours. Suzanne, élève de 12 ans

Pour sa part, Guillaume Teasdale ne cache pas que la fermeture des écoles a également créé un peu de déception chez ses trois garçons. Ils étaient heureux en classe après avoir manqué plusieurs journées depuis le début de la pandémie.

C’est important pour leur développement qu’ils soient dans un milieu scolaire avec des amis , considère M. Teasdale. Mais il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire à présent.