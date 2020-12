L’ex-rectrice de l’UQAC, Nicole Bouchard, dit avoir été traitée injustement

Je n’insisterai pas trop sur cette image-là, mais ça me permet d’évoquer des accusations sans procès équitable, des châtiments décidés à l’avance, des bris de réputation, soutient l’ex-rectrice. Moi je pense aussi que j’ai été victime d’un traitement machiste, qu’ils cherchent encore à faire taire les femmes, à les écarter du pouvoir quand elles font les choses différemment.

Mme Bouchard aurait normalement dû terminer son mandat de cinq ans en juin 2021. Elle a d’abord annoncé aux administrateurs de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi qu’elle allait mettre fin à son mandat un an avant la fin, puis a ramené l’échéance au moment de la nomination d’un recteur par intérim. Son successeur, Ghislain Bourque, est entré en fonction lundi.

L'ex-rectrice est partie dans la tourmente, notamment en raison d'une enquête sur son conjoint, Gilles Michaud, professeur invité au programme de physiothérapie. Le rapport de la firme externe fait état de quelques erreurs mineures qui ont été commises en matière de conflit d'intérêts , selon ce qu’a écrit l’ex-rectrice dans la lettre qu’elle a remise au conseil d’administration. Ces situations n’auraient cependant pas causé de préjudice à l’institution et aux membres de la communauté universitaire , est-il aussi écrit dans cette lettre.

En entrevue à l’émission Place publique, Nicole Bouchard nie cependant qu’il y ait un lien entre le dépôt de ce rapport et son départ. Elle maintient aussi qu’elle n’a pas pu répondre aux critiques entourant les activités de son conjoint à l’université, ainsi que celles voulant qu’elle s’était éloignée des professeurs.

Dans ma fonction de rectrice je ne pouvais pas parler et tous les points que vous amenez, ce sont des fake news. Je m’excuse, mais c’est ça. Jamais je n’ai eu l’occasion de pouvoir entrer dans une critique constructive où la critique aurait eu sa place , déplore Nicole Bouchard.

Elle montre du doigt, entre autres, le président du Syndicat des professeurs de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , tout en refusant de commenter directement les propos de Gilles Imbeau.

L’image d'une avalanche

Elle compare les dernières semaines à une avalanche. À partir du moment où tu regardes en arrière et que tu as beau vouloir accélérer, tu as beau faire ce que tu veux ou ce que tu peux, tu sens que c’est irréversible et que tu vas être happée par la masse qui arrive, tu t’abandonnes.

C’est l’institution qui pouvait écoper de cette poursuite effrénée à mon égard. Par respect pour ma fonction, pour l’institution, j’ai préféré quitter, mais personne ne m’a demandé de quitter. Nicole Bouchard, ex-rectrice de l’UQAC

L’ex-rectrice affirme également qu’elle ne méritait pas de faire la une des médias aussi régulièrement. Je pense qu’on a assisté à une Trumpisation de notre organisation et aussi de toute la société québécoise, évoque-t-elle. Ce qui m’arrive, je ne pense pas que c'est un cas isolé. Ce que je vois sur des comptes, des groupes Facebook, des comptes Instagram où en un clic on brise des réputations des gens, des proches pour moi ça n’a rien à voir avec la liberté d’expression, la liberté journalistique.

Nicole Bouchard croit qu’elle ne pouvait négliger le fait que certains membres de la communauté universitaire ne lui faisaient plus confiance. À partir du moment où ne serait-ce qu’une faible partie d’un groupe brise et gruge ce lien de confiance, je ne pouvais pas continuer dans ce train-là , ajoute-t-elle.

Je ne suis pas quelqu’un qui tient à une fonction absolument, insiste l’ex-rectrice. J’ai été là pour développer des projets. Je pense qu’on a fait des choses extraordinaires comme équipe, comme communauté, mais à partir du moment où moi je n’ai plus de plaisir à faire quelque chose, où je sens que mes projets ne pouvaient plus avancer, je pense que le plus beau cadeau que je pouvais faire à l’institution c’est de dire j’ai autre chose à faire, je soulève la poussière un peu et je m’en vais ailleurs.

L’ex-rectrice retourne à ses fonctions de professeur et n’a pas l’intention de donner de conseils à son successeur. Pour moi c’est le moment de fermer les projecteurs et de retourner dans ma vie , conclut-elle.

D'après une entrevue de Catherine Doucet