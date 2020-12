Ski à l'ère de la COVID-19: de l’éducation à faire après un 1er week-end populaire

La direction des centres de ski et les adeptes de la montagne doivent suivre de nombreuses consignes sanitaires, comme le port du couvre-visage et la distanciation de deux mètres dans les files d’attente.

À première vue, le stationnement bondé de Stoneham vendredi soir à l’ouverture laissait présager le pire. C’est vrai que ça a dû être impressionnant, mais c’est surtout parce que tout le monde est arrivé en même temps. L’achalandage a été plus dilué par la suite , explique Hugues Leclerc, directeur du marketing et des communications à la station.

Vendredi, plus de 1000 abonnés ont dévalé les pentes lors de la première de la saison. La station ne dévoile pas le nombre exact d’abonnés, mais précise qu’il y a eu une augmentation de 4 à 5 % en comparaison avec les autres années.

Hugues Leclerc, directeur du marketing et des communications à la station de ski Stoneham Photo : Radio-Canada

On voulait être à trois remontées en fonction, pour diluer le trafic. De plus, on a ouvert seulement pour nos abonnés pour le premier week-end, pour contrôler l’achalandage , ajoute le directeur du marketing.

Ce dernier précise que pour le moment, le plan est de continuer à n’accueillir que les abonnés samedi et dimanche prochains. On veut se donner le temps d’avoir une bonne idée des habitudes de nos abonnés, puisque rien n’est pareil cette année.

Contrôle des maisonnées

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) soutient n'avoir entendu parler que d'une plainte, partout au Québec, de la part d’un skieur au cours de la fin de semaine. Cette plainte concernait l’achalandage à Stoneham. Depuis vendredi, ce sont 9 centres de ski sur 24 qui sont ouverts dans la province.

C'est une responsabilité partagée entre les stations et les clients. Les consignes sont bien expliquées. À Stoneham, des gens de la haute direction étaient même là et rappelaient que ce sont les personnes de la même maisonnée qui peuvent prendre la même remontée mécanique. Mais, on n'est pas des policiers. On ne peut pas tout vérifier si c'est vrai ou pas , fait valoir Yves Juneau, président-directeur général de l’ASSQ.

On a deux files. Une pour les gens seuls et l’autre pour les bulles familiales et puis il y a deux mètres entre chaque file , précise Hugues Leclerc.

Le ski de soirée est très populaire à la station de ski Stoneham. Photo : skieur anonyme

Certaines photos de l’achalandage à Stoneham laissent entrevoir des skieurs très près l’un de l’autre. Après les avoir vues, le directeur marketing répond qu’en effet, il a fallu faire beaucoup d’éducation lors des premières soirées de ski et de planche à neige.

Ce que je pourrais vous dire aussi, c’est que la perspective sur la photo n’est peut-être pas idéale pour voir nos différentes files d'attente. Nous, on fait des rappels tout le temps. Il y a énormément d’affichage sur place. C’est vraiment important de répéter les règles , poursuit-il.

La personne qui a porté plainte à Québec n'a pas souhaité nous parler en entrevue.

Quelle est la capacité de la montagne?

Avec plus de 1000 personnes sur la montagne, la station de ski Stoneham est bien en deçà de sa capacité habituelle à l’heure qui est de 6000 personnes environ, estime l'Association des stations de ski du Québec.

La capacité d'accueil est liée avec la capacité d'une station de ski de les faire respecter. À Québec, d'une station à l'autre, ce n’est pas la même configuration. La capacité d'accueil est variable et c'est à chaque exploitant de déterminer , poursuit M. Juneau de l’ASSQ.

Il ajoute que les centres de ski n’ont pas à afficher la capacité d’accueil comme c’est le cas pour les centres commerciaux et les magasins. Nous ne sommes pas sur ce décret , affirme-t-il.

En effet, le décret annoncé au début décembre par le gouvernement ne s’applique qu’aux commerces visés par la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux.

La direction de Stoneham s'est assuré qu'il y ait une distance de deux mètres entre les files d'attente pour atteindre les remontées mécaniques. Photo : Station de ski Stoneham

Pour les chalets, on n’a pas à mettre une capacité d’accueil. Mais, vous viendrez voir… je vous dirais que les gens viennent pour être à l’extérieur. Ils ne sont pas dans les chalets , soutient le président-directeur général de l’ASSQ.

Ce dernier maintient qu’il est primordial que les stations de ski et de planche à neige demeurent ouvertes. On a vu ce que ça a fait quand on a été fermés au printemps. Les gens ont fait du ski, mais c'était clandestin. C’est mieux qu’on soit ouverts pour pouvoir surveiller et garantir que les consignes soient respectées.

L’Institut national de santé publique n’a pas encore publié d’études sur la prévalence de la COVID-19 et sa transmission durant l’hiver. Au début novembre, des chercheurs rappelaient cependant que le virus peut durer plus longtemps sur les surfaces lorsqu’il fait froid.

Un des experts a donc proposé de ne jamais se toucher le visage à l'extérieur l'hiver, même en portant des gants ou mitaines, pour éviter les risques de transmission.

Avec la collaboration de Camille Simard