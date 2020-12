Les pompiers de Shawinigan deviennent des pères Noël

Pendant deux jours, les pompiers de la Ville de Shawinigan rendront visite à plus de 80 enfants habitant les secteurs de Grand-Mère, Saint-Georges-de-Champlain, Lac-à-la-Tortue et Saint-Jean-des-Piles. Les enfants issus de familles défavorisées auront droit à une surprise de Noël à compter de lundi soir grâce à l’Atelier des farfadets du Centre d’action bénévole de Grand-Mère et sa livraison annuelle de cadeaux et de vêtements chauds.