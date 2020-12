À Winnipeg, le premier centre de vaccination du Manitoba se prépare

Les premières opérations de vaccination contre la COVID-19 dans la province s’effectueront dans l’enceinte du Centre des sciences de la santé, situé au centre-ville de Winnipeg. À partir de mercredi, quelque 900 travailleurs de la santé considérés comme prioritaires recevront deux doses du vaccin à deux semaines d’écart.

Les locaux de la clinique de vaccination sont divisés en trois sections : l'accueil et la direction des personnes, la zone de vaccination et une zone d'observation des patients.

Des équipes séparées seront affectées à chaque entité et chaque station de vaccination est autonome et séparée des autres.

Le centre de vaccination est également équipé d'un système informatique qui doit permettre de récolter des informations en temps réel sur les vaccinations effectuées.

Une fois l'injection réalisée, les patients seront gardés en observation 15 minutes pour s'assurer qu'ils ne développent pas de réaction au vaccin.

Des congélateurs à haute puissance ont également été mis en route pour conserver le vaccin Pfizer-BioNTech qui nécessite d’être entreposé à une température entre -60 et -80 degrés.

Les congélateurs font partie du matériel pour répondre aux exigences très strictes en matière d’entreposage et de distribution du vaccin Pfizer-BioNTech. Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

Trop d'appels téphoniques mais pas de retard prévu

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, était également convié à la visite de ce premier centre de vaccination lundi.

M. Pallister a précisé, plus tard, par communiqué que 668 rendez-vous avaient déjà été pris et qu'il reste 234 places.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a visité lundi le premier centre de vaccination du Manitoba au Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Photo : The Canadian Press / JOHN WOODS

Les autorités sanitaires composent avec des défis autour de la ligne téléphonique dédiée aux rendez-vous pour le personnel de santé prioritaire.

Au cours de la fin de semaine, les personnes admissibles aux premières doses du vaccin ont été invitées à prendre rendez-vous.

En 24 heures, plus de 100 000 personnes ont contacté la ligne téléphonique des autorités de la santé publique.

Problème : la plupart des gens ne figurent pas sur la liste des personnes prioritaires, ce qui a créé un retard pour les personnes prioritaires désireuses d’organiser leur vaccination.

En conférence de presse, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a déploré que le numéro de téléphone dédié à la première vague de vaccination ait été divulgué auprès du grand public . Le Dr Roussin assure néanmoins que cette situation n’a créé aucun problème majeur dans le programme d’immunisation de la province.

Nous nous excusons pour quiconque a eu une expérience frustrante, mais notre programme est en bonne route et nous travaillons à améliorer ce système de rendez-vous. Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba

Gérer l’attente

Le professeur assistant en gestion d'urgences à l’Université York, Eric Kennedy, pense toutefois qu’il est important d’être transparent sur les critères de désignation des personnes jugées prioritaires.

Alors que le Manitoba ne dispose pour le moment que de 1950 doses, de quoi vacciner 900 personnes, l'expert estime que la province doit se préparer à faire face à la confusion et aux questions que les gens pourraient se poser .

Même avec la communication la plus claire, nous savons que tout le monde ne regarde pas les nouvelles , ajoute M. Kennedy.

Nous devons comprendre comment les gens vont réagir. Faire en sorte que les personnes frustrées et pressées d’avoir le vaccin se sentent entendues et aussi que celles qui sont prêtes à patienter aient une information fiable. Eric Kennedy, professeur assistant en gestion d'urgences à l’Université York

Pour l'instant, le Dr Roussin et les autorités de la Santé publique invitent la population à la patience et rappellent qu'une possible vaccination pour le grand public n'est pas envisagée avant le mois d'avril.

Avec les informations Julien Sahuquillo.