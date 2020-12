Hugo Houle et Guillaume Boivin favorables au protocole sur les commotions cérébrales

Un protocole pour détecter les commotions cérébrales sera mis en place en 2021 afin d’éviter que les coureurs poursuivent une course après une chute lorsque leur tête a heurté le sol.

Déjà, le fait d’en parler et d’être plus ouvert, ça va éveiller l’esprit de plusieurs, soutient Hugo Houle. J’ai déjà vu certains scénarios où c’était clair que la personne avait perdu connaissance et on l’a forcé à remonter sur son vélo. Certainement qu’il y a de l’éducation à faire.

Le cyclisme est en retard comparativement à d'autres sports dans le cas des blessures à la tête, estime Guillaume Boivin. Il était temps que ça arrive.

L’exemple de Romain Bardet, remonté en selle après une violente chute au Tour de France et qui avait dû abandonner la course le soir venu, a abondamment fait jaser dans le monde du vélo. C’est ce genre d’incident que souhaite enrayer l’UCI.

Dans notre sport, il y a une culture où c’est quasiment proscrit d’arrêter, surtout dans les grands tours, avec tous les efforts qu’on met pour arriver à ce niveau-là, indique Houle, membre de l’équipe Astana. Éventuellement, il faut que les mentalités changent face aux chutes et aux blessures, mais il y en a tellement que ce n’est pas évident de juger l’état du coureur.

Comme au hockey il y a quelques années, alors que les joueurs voulaient cacher une blessure à la tête par crainte de perdre leur poste, les cyclistes ne veulent pas arrêter de courir. Et comme dans bien des sports masculins, il ne faut pas montrer quand on a mal. Il faut être dur. Guillaume Boivin, coureur de l'équipe Israel Start-Up Nation

Cas vécu

Le protocole recommande que les directeurs sportifs des équipes, les mécaniciens et les coureurs soient formés pour détecter les signes suspects d’une commotion cérébrale, tels que les maux de tête, un manque d’équilibre ou des difficultés d’élocution. Le diagnostic devra être confirmé par le médecin de course.

Guillaume Boivin Photo : Noa Arnon / Israel Cycling Academy

Guillaume Boivin a subi au moins deux commotions cérébrales en vélo, sans compter d’autres dont il a souffert au hockey, lorsqu'il jouait pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, dans la Ligue midget AAA.

La dernière fois, c’était au Paris-Nice cette année, dit le Québécois. J’ai chuté à cinq kilomètres de la fin de la troisième étape. J’ai quand même fini la course. Mais le soir, je n’étais pas trop sûr. J’avais des symptômes légers et après en avoir discuté avec le médecin de l’équipe, j’ai décidé d’abandonner. Si ça avait été au Tour de France, j’aurais peut-être continué. C’est clair qu’il ne faut pas laisser la décision aux coureurs.

Hugo Houle n’a jamais subi de commotions cérébrales en 12 ans dans le cyclisme professionnel et dit n’avoir vu que deux incidents au cours desquels des cyclistes ont perdu la carte. Et il ne sait pas comment il réagirait initialement si quelqu’un voulait l’obliger à interrompre une course d’importance à cause d’un choc à la tête.

C’est clair qu’il y aurait de la déception, dit-il. Nous travaillons tellement fort pour arriver là et être prêts. Être obligé d’arrêter comme ça, c’est sûr que ça peut être frustrant sur le coup. Je ne sais pas comment je réagirais. Mais je suis convaincu qu’avec un peu de recul, je serais très content que les gens autour de moi aient décidé de m’arrêter pour ma santé, ce qui me permettrait de mieux vivre par la suite. Ce n’est pas un cadeau qu’on fait à personne quand on le laisse continuer. On le met encore plus à risque de se blesser. Sur le coup, il y aurait une vague d’émotions et je serais déçu, mais tu n’es pas dans un état de comprendre quand tu n’es pas là à 100 %.

De la tension dans le peloton

Cela dit, l’UCI veut également pénaliser plus sévèrement les mauvais comportements sur la route. Maintenant, le peloton est plus nerveux et ça joue de plus en plus dur entre les cyclistes.

En général, au fil des années, il y a de moins en moins de respect dans le peloton. À l’époque où j’ai commencé, il y avait une certaine hiérarchie et rouler en équipe était plus respecté. Ça ne jouait pas du coude quand il n’y avait pas de moments dangereux. Je dirais qu’il y a beaucoup plus de tension à l’intérieur du peloton. Tout le monde est à peu près au même niveau physique. Donc, le positionnement prend d’autant plus d’importance, ce qui fait que ça joue plus du coude. Hugo Houle, coureur de l'équipe Astana

La précarité des coureurs y est aussi pour quelque chose, ajoute Guillaume Boivin. Les contrats ne durent souvent qu’un an ou deux. Et il y a un grand roulement dans les équipes aussi. Des jeunes de 20 ans arrivent et sont payés moins cher. Ça rend les coureurs qui ne sont pas des vedettes plus nerveux.

L’UCI peut-elle faire plus pour calmer le jeu? Selon Houle, c’est aux cyclistes de mieux se comporter avec leurs pairs.

C’est à nous de courir de façon respectueuse et nous aurons moins de risques à prendre, dit-il. Après, quand ça commence à jouer du coude, il faut répondre de la même façon. On ne peut pas demander à personne de légiférer par rapport à ça. S’il n’y avait pas de radios, ça pourrait peut-être enlever un certain stress parce que les directeurs sportifs nous donnent des informations dans les moments critiques, ça réveille tout le monde et ça met un peu plus de tensions.

Hugo Houle Photo : Facebook / Hugo Houle

Gestes de négligence

L’UCI souhaite également sévir contre les athlètes négligents dans leur façon de disposer de leurs bidons vides, ce qui peut entraîner de vilaines chutes.

Je me suis cassé trois côtes à cause de ça à Québec l’année passée, raconte Boivin. C’est souvent juste un accident, mais il y a des coureurs qui ne savent pas comment gérer une bouteille ou comment en prendre une nouvelle, ils ont peur.

Régulièrement, les gars lancent leurs bidons de façon discutable, sans réfléchir, dit Houle. C’est plus fait par insouciance. Ça revient à l’éducation des coureurs.

Les organisateurs de course devront toutefois se montrer plus responsables en matière de sécurité. Ils devront s’assurer de réduire au minimum les risques.

Au Tour de Pologne, on a beaucoup parlé du geste de Dylan Groenewegen qui a été suspendu, mais on peut se poser des questions sur le sprint qui se passe dans une descente, ajoute Boivin. Les coureurs vont à 85 km/h. C’est 15 ou 20 km/h de plus que sur le plat et ça fait une grande différence. Et quand on voit les clôtures voler dans les airs, on peut se demander s’il n’y a pas une façon de rendre les parcours plus sécuritaires.

Les conducteurs de voitures d’équipes, de motos de télévision ou d’ambulance feront aussi l’objet de directives plus strictes sur la route afin d’éviter des incidents regrettables.