Légère hausse de taxes à Rivière-du-Loup en 2021

Les résidents de Rivière-du-Loup devront subir une légère hausse de leur compte de taxes municipal l'an prochain. Pour une résidence moyenne d'un peu plus de 205 000 $ cette hausse pourrait atteindre 29 $.

La mairesse Sylvie Vignet confirme que les frais pour l'eau potable et pour les vidanges de fosses septiques demeureront inchangés. Par contre, les frais pour la gestion des matières résiduelles et pour les égouts augmenteront au total de 9 $.

L'endettement total net de la ville a fait un bond de plus de 16 M$ pour atteindre 57 M$, mais pour le directeur des finances et trésorier de la Ville de Rivière-du-Loup, Jacques Moreau, cette hausse n'est pas une surprise. Selon lui, la richesse foncière, les actifs et le rôle d'évaluation de la ville demeurent en hausse, ce qui est bon signe.

L'an dernier, j'avais évalué que la dette se retrouverait autour de 55 à 60 M$. Alors on respecte la tendance qui était projetée. Jacques Moreau, directeur des finances et trésorier de la Ville de Rivière-du-Loup

Impact de la COVID-19

Selon les chiffres avancés par la Ville, la pandémie de COVID-19 aura eu un impact net de 689 500 $ au cours de la dernière année. En plus d'engendrer des dépenses imprévues, le coronavirus a privé Rivière-du-Loup de certains revenus. La perte la plus importante se retrouve dans les inscriptions aux camps de jours. Le nombre limité de places a fait perdre 118 000 $ à l'administration municipale.

Par ailleurs, Québec a offert à la ville près de 1,3 M$ pour atténuer les impacts du virus. Près de 500 000 $ sera utilisé cette année alors que le reste du montant sera gardé pour l'an prochain. La mairesse Sylvie Vignet espère également que la Ville pourra engendrer certains surplus ce qui pourrait venir limiter l'impact de la pandémie.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Nous savons déjà que la pandémie aura un impact pour nos résidents, mais aussi pour nos commerçants en 2021. Nous limiterons au maximum nos dépenses comme nous l'avons fait depuis le début de la COVID-19. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Comme à l'habitude, les élus ont profité du dépôt du budget pour présenter le plan triennal d'immobilisation. Cinq projets retiendront particulièrement l'attention du conseil municipal. La Ville souhaite réaliser différents projets évalués à 109 M$ d'ici 2023.

Principaux projet pour l'année 2021 Agrandissement des étangs aérées

Réfection du Stade de la Cité des Jeunes

Agrandissement et réaménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard

Construction d'une nouvelle caserne incendie

Parc maritime de Rivière-du-Loup

Mme Vignet a aussi confirmé que le projet de développement de l'entrée ouest de la ville connaîtrait des avancées significatives au cours de la prochaine année. Les élus attendent après un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant de lancer les travaux pour une rue. Sylvie Vignet se dit sûre de voir de nombreuses transactions pour les terrains.

La mairesse de Rivière-du-Loup avance également que le nouveau plan d'urbanisme de la Ville sera présenté aux citoyens d'ici la fin de 2021. Rappelons que le dernier plan d'urbanisme de la ville a été adopté en 2000.