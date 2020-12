2020, l’année de la détente entre John Horgan et Jason Kenney

Après des années de querelles politiques, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont enterré la hache de guerre en 2020. La pandémie de COVID-19 a forcé leurs premiers ministres à se concentrer sur les problèmes provinciaux, alors que l’irritant majeur tombe dans l'oubli.

Le conflit sur le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain a duré plusieurs années. Très cher au cœur et au portefeuille des Albertains, le projet faisait toutefois face à un obstacle de taille : l’opposition du gouvernement néo-démocrate de John Horgan, soutenu par le Parti vert, en Colombie-Britannique.

Ce dernier s’est battu bec et ongles contre la première ministre albertaine, Rachel Notley, puis son successeur, Jason Kenney, dans ce dossier. En 2019, Jason Kenney a jeté de l’huile sur le feu en adoptant une loi présentée par sa prédécesseure pour « fermer les robinets » de pétrole vers son voisin de l’Ouest.

Le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain est en cours de construction. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

La Cour suprême du Canada a toutefois rejeté, au début de 2020, l’appel de la Colombie-Britannique à ce sujet, éliminant du même coup la dernière option qui restait au gouvernement de John Horgan. Ottawa a d'ailleurs racheté le projet et commencé sa construction.

Depuis, la pandémie de COVID-19 a forcé M. Horgan et M. Kenney à se concentrer sur leurs propres provinces. Cela pourrait permettre un apaisement des relations entre les deux provinces, affirme Frédéric Boily, un politologue du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

J'ai l'impression que post-pandémie, on va peut-être être capable de rebâtir certains ponts, surtout que la question de Trans Mountain ne dépend plus de John Horgan. Il n'a plus besoin de s'en occuper. Frédéric Boily, politologue à Université de l'Alberta

Ce dernier croit également que la majorité que John Horgan a remportée aux élections provinciales de l’automne améliorera la relation entre les deux premiers ministres, notamment parce que John Horgan n’a plus besoin du soutien du Parti vert pour gouverner.

Il n'est plus obligé de surveiller tout le temps ce que pensent les verts. De plus, les libéraux sont faibles. Ça lui laisse beaucoup de marge de manœuvre. Il n'est plus obligé d'avoir ce discours aussi dur contre Jason Kenney , estime Frédéric Boily.

L’environnement et l’énergie, des irritants

L’environnement et l’énergie resteront toutefois des irritants majeurs, comme par le passé, croit le politologue Duane Bratt, de l’Université Mount Royal.

C’était un irritant lorsque Christy Clark et Alison Redford étaient premières ministres. Ça ne va pas s’en aller, mais le gros problème des dernières années, Trans Mountain, va s’en aller puisqu’il n’y a plus rien à faire de ce côté , estime-t-il, puisque la construction du projet d’expansion du pipeline TransMountain va bon train.

Cependant, Duane Bratt croit qu’il ne suffirait que d’un nouveau projet énergétique transfrontalier pour que les esprits s’échauffent de nouveau.