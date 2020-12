Ottawa va contribuer au prolongement de la route 138

Grâce à cet investissement, la route 138 sera prolongée d’une cinquantaine de kilomètres vers l’est, de Kegaska à la communauté innue d’Unamen Shipu.

Le deuxième segment d'environ 30 kilomètres reliera les villages de La Tabatière et de Tête-à-la-Baleine, sans toutefois que ces communautés soient connectées au réseau routier québécois.

À l'heure actuelle, ni le coût global du projet ni la part d’investissement du gouvernement du Québec n'ont été révélés.

L'échéancier prévu du projet n'a pas non plus été rendu public, mais il devrait l'être d'ici le printemps prochain selon le ministre québécois responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

Pour la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Mélanie Joly, cet engagement est issu de la volonté du gouvernement fédéral de mieux connecter les régions éloignées entre elles.

C’est un projet qui va être essentiel aux communautés autochtones, essentiel aux gens qui vivent sur la Basse-Côte-Nord. Essentiel aussi pour la connectivité, mais aussi pour des raisons sociales et de développement économique , a énuméré la ministre.

Le chef de la communauté innue d’Unamen Shipu, Mike Brian, accueille cette annonce avec joie, mais aussi avec prudence.

Le prolongement de la 138 est un projet essentiel pour la communauté d’Unamen Shipu. Le dossier avance, c’est une très bonne chose, mais il faut quand même rester un peu prudent. Il ne faut pas oublier qu’il va quand même y avoir beaucoup à faire pour relier tout le réseau routier, que ça soit au niveau du Québec ou du Labrador , note-t-il.

La ligne bleue représente la portion de la Basse-Côte-Nord qui n'est toujours pas reliée par un réseau routier (archives). Photo : Radio-Canada

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, ne cachait pas son enthousiasme concernant cette annonce. Il décrit cet engagement du fédéral comme étant le plus important qu’il a eu la chance de voir depuis qu’il est en poste.

C’est une grosse annonce pour la Basse-Côte-Nord ce midi. Madame la ministre, je ne sais pas comment dire ça en français, mais yahou! , s'est-il exclamé.

Jonatan Julien estime que cet investissement va aider à la mise en œuvre du nouveau Plan d'action nordique 2020-2023, présenté par Québec lundi dernier.

Ce nouveau lien va permettre de relier les communautés de la Côte-Nord entre elles et avec le reste du Québec. De contribuer au développement social et économique de la région. De soutenir l'entrepreneuriat et la création d’entreprises sur la Basse-Côte-Nord , explique-t-il.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle