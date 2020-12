Une diminution du taux de taxation foncière au budget de Carleton-sur-Mer

Comme 2021 sera une année de réévaluation de la valeur des propriétés, le rôle d’évaluation des résidences augmentera en moyenne de 6,9 %, explique le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe. Une maison dont la valeur est de 178 000 $ passera donc à 190 000 $.

Pour compenser cette hausse et tenant compte du contexte de la pandémie, la Ville a décidé d’abaisser son taux de taxation.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Par exemple, les propriétaires dont la résidence a connu la même hausse que la moyenne du rôle d’évaluation, soit 6,9 %, ne subiront pas d’augmentation de taxes foncières. Ceux dont la valeur est moindre que 6,9 % vont connaître une légère diminution. Quant à ceux dont la propriété aura augmenté de valeur de plus de 6,9 %, ils observeront une augmentation, mais assez modeste.

Le contexte de crise, l’incertitude découlant de la pandémie et son impact sur le budget des citoyens ont motivé cette décision.

Ça été difficile pour nos citoyens et nos commerçants et on a voulu en tenir compte , mentionne le maire.

En 2019, le taux de taxation avait été haussé de 1,9 %.

La Ville a pu se permettre de geler ses revenus de taxes notamment grâce à l’aide financière de 217 000 $ reçue du gouvernement du Québec pour compenser les frais encourus pendant la pandémie.

On l'a divisé en deux , précise Mathieu Lapointe. On a utilisé la moitié en 2020 et on a gardé l’autre moitié, 108 500 $ pour 2021, pour nous aider à boucler notre budget.

Le budget de Carleton-sur-Mer s’élèvera à 8 873 450 $.

Le solde de la dette va diminuer, passant de 14 409 187 $ fin 2020 à 13 902 718 $ fin 2021.

En 2018, on s’était entre autres donné comme objectif de diminuer la dette de 2,5 millions, rappelle M. Lapointe. Cette année, on prévoit arriver à une diminution de la dette de 2,4 millions par rapport à 2018.

Par ailleurs, la Ville attend toujours une réponse à sa demande d’aide financière pour son projet de réfection de l’aréna en 2022.

Parmi ses investissements en infrastructures, la Ville va aussi revoir l’aménagement à l’entrée du quai et réaménager le terrain de tennis en gazon synthétique.

L'entrée du quai de Carleton-sur-Mer sera réaménagé par la Ville (archives). Photo : Radio-Canada / CB

Mathieu Lapointe se montre satisfait des efforts consentis pour structurer les finances de la ville. Ça fait trois ans qu’on y travaille et ça va bien à ce niveau-là , estime-t-il.

Le maire, qui est également le plus jeune préfet au Québec, compte d'ailleurs solliciter un nouveau mandat en novembre 2021.