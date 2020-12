Bleu Jeans Bleu en téléski : un concert enneigé pour terminer 2020

Bleu Jeans Bleu revisitera notamment la chanson Tourne la page en compagnie de Nathalie Simard, question de clore le dernier chapitre de 2020. Parmi les autres personnes invitées par Claude Cobra et ses acolytes, on entendra Matt Holubowski, Mélissa Bédard, KNLO, David Lefrançois et le Parasukov Quartet.

Le groupe, à qui l’on doit Coton ouaté et Le king de la danse en ligne, promet un concert d’hiver déjanté dans une ambiance de chalet où tout est permis, même porter du denim en ski alpin . La bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux laisse présager une production télévisuelle à l’image de l’univers musical de Bleu Jeans Bleu.