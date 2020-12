Des chansons aux racines racistes et sexistes dans le nouveau programme scolaire

Le gouvernement de l’Alberta a fourni à Radio-Canada une version partielle et préliminaire du programme scolaire de musique pour les élèves de la maternelle à la deuxième année. Celle-ci contient une liste de 90 chansons qu’on suggère d’enseigner aux enfants pour leur apprendre à partager des idées et des histoires à travers la musique.

Cette liste est une version mise à jour d’une précédente liste contenue dans des documents rendus publics par Radio-Canada et CBC en octobre. Ceux-ci contenaient des versions préliminaires des programmes d’art et de sciences sociales, dans lesquels les perspectives autochtones et francophones étaient très peu présentes.

L’enseignante de musique et doctorante en enseignement à l’Université de l’Alberta Stephanie Schuurman-Olson a analysé la première version de la liste de chanson qui contenait 80 titres. Selon elle, 20 % d’entre eux ont des paroles ou des origines racistes et la chanson la plus récente date de 1959.

La nouvelle liste fournie par la province contient toujours 69 des 80 chansons d’origine, dont plusieurs titres problématiques, soutient la doctorante.

Parmi les chansons qu’on suggère d’apprendre en 1re année, on retrouve Billy Boy, qui raconte l’histoire d’un homme qui veut marier une fille trop jeune pour quitter sa mère. Dans la chanson, Billy Boy se demande si elle ferait une bonne épouse, si elle sait cuisiner, danser, traire une vache et si on la voit souvent à l’église.

Selon Stephanie Schuurman-Olson, une autre chanson, Oh! Susanna, se moque d’un esclave afro-américain en le présentant comme stupide. La chanson a aussi été souvent jouée lors de pièces de théâtre Blackface, dans lesquelles des personnes blanches se peinturaient le visage avec de la cire à chaussure pour dénigrer les noirs.

La liste de chanson d’origine était un copier-coller d’une liste mise sur pied par la Core Knowledge Foundation, une organisation américaine qui publie du matériel scolaire que les écoles peuvent utiliser. Parmi les chansons retirées de la liste par le gouvernement provincial, on retrouve notamment Dixie, connue comme l’hymne confédérée pendant la guerre de Sécession aux États-Unis.

Alouette, sais-tu chanter français?

La nouvelle liste ne contient toujours aucune chanson autochtone et seulement 5 chansons en français. C’est une vision très occidentale et très européenne de la musique, dénonce Stephanie Schuurman-Olson. Qu’est-ce qui va arriver aux enfants quand ils vont se rendre compte que la base de leur éducation musicale a été créée pour marginaliser certaines personnes?

Les chansons en français sont également très vieilles. Il s’agit d’Alouette, Frère Jacques, Sur le pont d’Avignon, Fais dodo et En roulant ma boule.

La musicologue et chargée de cours au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta Natalie Boisvert y voit une occasion manquée.

Au Canada, on a une longue tradition, qui en est encore bien vivante, d’artistes qui font de la musique originale pour les enfants , explique-t-elle. Elle cite en exemple des artistes comme Carmen Campagne, Charlotte Diamond ou encore le groupe Sharon, Lois and Bram.

Pourquoi aller chercher dans les États-Unis du 19 siècle? , se demande-t-elle.

Ce sont des chansons que les enfants ne connaissent pas et qu’ils n’ont aucun intérêt à apprendre Natalie Boisvert, musicologue, Université de l'Alberta

Stephanie Schuurman-Olson craint que certains enseignants se servent de cette liste même si elle est facultative. Natalie Boisverts est plus optimiste et croit que les enseignants ont une très bonne formation musicale en Alberta. Elle s’attend à ce que la très grande majorité d’entre eux mettent sur pied leur propre liste de chansons.

Par courriel, Nicole Sparrow, l'attachée de presse de la ministre de l’Éducation, Adriana Lagrange, affirme que le programme scolaire contiendra une vaste sélection de chansons, qui refléteront l’histoire et la grande diversité du Canada .

Il y a des "experts" qui ont l’air d’exister seulement pour être perpétuellement offensés, mais ce gouvernement ne partage pas leurs préoccupations , ajoute-t-elle.

Le nouveau programme scolaire pour les écoles francophones et anglophones doit être mis à l’essai à partir de septembre dans certaines écoles primaires et être appliqué dans toutes les classes de la maternelle à la 6e année à la rentrée 2022.

Avec les informations de Janet French