Relance économique : « Pas de hausse d'impôts pour les Canadiens », assure Trudeau

On n’en imposera pas plus aux Canadiens. Ce n'est pas le temps d'enlever aux gens, c'est le temps d’offrir des opportunités pour passer au travers [de la crise] et rebâtir une économie plus forte pour les années à venir. Justin Trudeau, premier ministre

En entrevue avec la cheffe d'antenne du Téléjournal Céline Galipeau, M. Trudeau est revenu sur une année difficile à bien des égards, mais qui, selon lui, a été gérée par son gouvernement de façon responsable . Avec l'arrivée des premiers vaccins au pays et l'annonce de nouveaux investissements fédéraux, le premier ministre veut se montrer confiant à l’approche de 2021.

Lors de son énoncé économique de l’automne 2020 présenté à la fin novembre, le gouvernement Trudeau avait d'ailleurs réaffirmé sa volonté de maintenir ses mesures de soutien, coûte que coûte.

Avec une dette fédérale anticipée de 382 milliards de dollars et une aide supplémentaire de 100 milliards de dollars dédiée à la relance, Ottawa assure que, malgré ces importantes dépenses, le pays demeure parmi les pays du G7 ayant la meilleure situation économique.

On va faire tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps que ce sera nécessaire, pour appuyer les gens. C’est la promesse que j’ai faite , a déclaré Justin Trudeau.

Et comme le premier ministre l’a répété à plusieurs occasions, contrairement aux familles, le gouvernement était le mieux placé pour s’endetter durant cette crise , en raison d'un taux d'intérêt quasiment nul.

Une approche budgétaire que le premier ministre dit soutenue par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Quand le temps viendra de reprendre notre économie hors pandémie, on retournera à une approche plus raisonnable , a-t-il souligné. Mais ce qui est responsable, c’est d’investir maintenant pour aider les gens.

Il s'est par ailleurs réjoui de l'arrivée des premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech au pays, qui est accueillie comme un grand soulagement , croit-il.

On sent qu'il va y avoir une fin à cette pandémie. Mais, on ne va pas se laisser aller, et faire très attention cet hiver. Justin Trudeau, premier ministre

C’est le début de la fin a-t-il encore ajouté en rappelant toutefois que d'éventuels assouplissements des restrictions ne sauraient être envisagés avant le printemps, voire la période estivale.