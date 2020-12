Dix régions auront leur bureau de projet pour contrer les inondations

Au total 10 bureaux de projet seront déployés sur le terrain , a annoncé la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. Les bureaux seront situés dans la Capitale-Nationale, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laurentides, Outaouais, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Saguenay Lac-Saint-Jean et la Mauricie Centre-du-Québec.

Le gouvernement promet 89 millions pour développer des solutions adaptées à la réalité de chaque territoire. Une somme de 345 millions est prévue pour mener les projets retenus à terme.

Les bureaux de projets cibleront des interventions en matière d'aménagement du territoire les plus porteuses , a ajouté Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

C'est la première fois qu'un gouvernement travaille en amont pour prévenir les inondations. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

On parle donc de 20 nouveaux postes qui seront créés directement dans les régions ciblées pour donner vie aux initiatives du milieu , a ajouté la ministre Laforest.

Adapter les villes

Ajouter des digues ou des barrages, ce n'est pas ça la solution , tranche Andrée Laforest.

Selon elle, les inondations des dernières années au Québec ont démontré la limite des interventions humaines pour contenir les rivières lors de crues printanières.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Si l'on se souvient bien, en 2017, ce sont près de 300 municipalités qui ont été affectées. Ce sont plus de 5400 résidences qui ont été touchées et plus de 4000 personnes qui ont été évacuées , rappelle Andrée Laforest.

En 2019, de nouvelles inondations ont forcé 10 000 personnes à quitter leur domicile.

Ce sont des coûts de plus de 1 milliard de dollars que ça représente pour les municipalités et le gouvernement. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Des travaux peuvent être pertinents pour mieux protéger les villes des crues à venir, mais la ministre Laforest prévient que le remplacement de bâtiments existants par des plaines de débordement devra continuer.