Qu'est-ce qui fait courir Simonne Poulin? En fait, « marcher » serait plus approprié pour décrire l'activité de la résidente de Lévis.

À 69 ans, Simonne Poulin chaussait pour la première fois des souliers de course. L'activité physique n'avait jamais fait partie jusqu'à présent de sa vie, déjà bien remplie, entre l'éducation de ses quatre enfants et son travail d'infirmière.

J'avais remarqué que lorsque je montais les escaliers, j'étais essoufflée. J'avais vu ce même trouble-là chez ma mère. Je ne voulais pas continuer là-dedans. Un bon matin, j'ai décidé de partir courir parce que mes filles couraient et elles avaient l'air d'avoir du plaisir , explique Simonne Poulin.

Simonne Poulin avec sa coiffe d'infirmière Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Cependant, après un mois d'essai, Simonne doit se résigner. La course n'est pas pour elle, trop difficile.

Mais, elle ne se décourage pas. Dès le lendemain, elle se met à la marche rapide, et depuis, elle accumule les kilomètres et décroche même des podiums!

On m'appelle la Gazelle, des fois Bronco ou encore Mustang, à cause de ma vitesse. Simonne Poulin

Simonne Poulin au Marathon de Paris Photo : Radio-Canada / Courtoisie

En 2017, Simonne Poulin rêve de réaliser d'ici ses 75 ans le Marathon de Paris en marche rapide.

Le 14 avril 2019, elle se retrouve sur la ligne de départ avec 60 000es autres participants. Elle termine cette course mythique en 5 heures, 53 minutes et 23 secondes.

Quand je l'ai entraînée pour Paris, c'était l'hiver, à des températures de -32 oC. Elle a une très grande force mentale. Marlène Bouillon, entraîneuse de Simonne Poulin

Simonne Poulin accompagnée de son entraîneuse, Marlène Bouillon Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

De rapide à athlétique

À 74 ans, elle franchit une nouvelle étape. Elle s'inscrit au Club Vainqueurs Plus, situé à Montréal, lui permettant d'avoir accès à des entraîneurs de marche athlétique.

En septembre 2020, elle établit un record provincial de marche athlétique chez les femmes de 75 à 79 ans pour le 5000 m sur piste.

C'est une marche jugée , souligne son entraîneuse Marlène Bouillon. Simone a énormément de potentiel pour son âge. Elle est capable d'atteindre de bons chronos.

Cinq fois par semaine, hiver comme été, Simonne s'entraîne sur des distances entre 8 et 10 kilomètres par jour.

Simonne Poulin Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Il y a 20 ans, elle a combattu un cancer du sein et quelques années plus tard, on lui a installé un stimulateur cardiaque. Mais, pour Simonne , tout cela est derrière elle.

Je ne suis pas à l'aise de parler de ces ennuis de santé. J'aime mieux ne pas y penser. Moi, je regarde en avant , relate Simonne Poulin

Encore aujourd'hui, cette femme au parcours exceptionnel caresse des rêves.

J'ai des projets de compétition jusqu'à 80 ans. Je vise les Championnats mondiaux en 2022, à Edmonton. Après, on réécrira la page à 85 ans! ajoute en riant Simonne Poulin.