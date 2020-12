Cyberpunk 2077 : satisfaction ou remboursement

Cyberpunk 2077 est à peine lancé qu’il se heurte déjà à de vives critiques de la communauté d’adeptes de jeux vidéo pour ses nombreux bogues, à un point tel que CD Projekt Red, le développeur du jeu, a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux et a offert de rembourser les joueuses et joueurs mécontents.

Malgré trois reports de lancement, tout porte à croire que l’équipe derrière le jeu vidéo Cyberpunk 2077 aurait eu besoin d’un peu plus de temps pour polir son produit. Ces derniers jours, un grand nombre d’internautes ont transformé en mèmes des captures d’écran et extraits vidéos montrant des fréquences d’images irrégulières, des personnages au physique étrange et des textures anormales du jeu.

Ces problèmes de performance touchent surtout les PlayStation 4 et Xbox One, délaissées au profit des consoles de dernière génération PS5 et Xbox Series X/S. Le jeu vidéo est plus stable sur PC, version obtenue par plusieurs critiques de l’industrie pour rédiger leur papier.

Nous aurions dû faire plus attention à ce que le jeu fonctionne mieux sur la PlayStation 4 et la Xbox One. Un porte-parole de CD Projekt Red

Le développeur s’est voulu rassurant en mentionnant qu’une série de mises à jour, prévue dans les sept prochains jours, corrigera les problèmes les plus importants . Plusieurs autres correctifs seront déployés au cours des mois à venir sur l’ensemble des supports.

Les joueurs et joueuses qui ne souhaitent pas attendre ces mises à jour pourront retourner leur exemplaire du jeu à leur détaillant pour obtenir un remboursement. Une adresse électronique sera également activée dès la semaine prochaine pour les personnes qui ont des difficultés à retourner leur exemplaire.