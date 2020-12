La Cour d'appel a annulé lundi la remise en liberté de Normand Dubé, condamné à neuf ans de prison pour sabotage et incendies criminels. L'homme n'a pas respecté les conditions de sa libération sous caution.

Propriétaire d’une entreprise d’aviation de la couronne nord de Montréal, qui lui a valu par le passé le surnom de pilote des stars , Normand Dubé avait d'abord été condamné à sept ans de prison en 2018 pour avoir saboté des lignes à haute tension d’Hydro-Québec et provoqué une panne majeure en décembre 2014.

Il avait plus tard écopé d'une peine de neuf ans de prison pour avoir fait incendier les résidences de trois fonctionnaires situées dans les Laurentides avec qui il avait maille à partir.

La Cour avait alors décidé de lui faire purger ces peines de façon concomitante plutôt que de les additionner, soit une seule peine de neuf ans à purger.

Normand Dubé, qui a fait appel de ces condamnations, avait été remis en liberté en octobre 2019 par la Cour d'appel en attendant la suite des procédures, mais il a été accusé en novembre dernier d'avoir violé à plusieurs reprises ses conditions de libération.

La juge Sophie Lavergne avait alors maintenu sa libération sous caution dans la poursuite pour violation de ses règles de libération, mais la Couronne avait en revanche demandé le retrait de la liberté provisoire de Normand Dubé dans les affaires de sabotage des lignes électriques.

Finalement, la Cour d'appel a tranché lundi en annulant la remise en liberté de Normand Dubé.

À la lumière de toutes les circonstances, et notamment la manière dont les crimes à l’origine ont été commis, soit avec une préméditation et une préparation évidentes, je réitère toute l’importance de la condition en cause pour la mise en liberté de l’appelant , écrit le juge Martin Vauclair dans son jugement.

L’appelant ne me convainc pas que sa détention n’est plus nécessaire au sens de l’art. 679 C.cr. Je suis convaincu que l’unique réponse aux agissements de l’appelant est l’annulation des ordonnances de mise en liberté prononcées par les juges de cette Cour , conclut le magistrat.

Normand Dubé devra donc retourner derrière les barreaux en attendant l'issue des procédures d'appel qu'il a entreprises.