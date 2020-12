L'impôt foncier augmentera de 1 % à Baie-Comeau

Pour les bâtiments résidentiels, l'impôt foncier passera de 1,77 $ à 1,79 $ pour 100 $ d'évaluation.

Pour une résidence de valeur moyenne de 164 415 $, le compte de taxes s'élèvera à 2943 $, ce qui représente une hausse de 33 $ par rapport à l'année 2020.

Du côté des propriétés non résidentielles, l'impôt foncier passe de 3,95 $ à 3,99 $ du 100 $ d'évaluation pour les bâtiments commerciaux, et de 4,33 $ à 4,38 $ pour les bâtiments industriels.

Le budget adopté par la Ville est quant à lui estimé à 75,6 millions de dollars pour l'année à venir.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny dit avoir souhaité limiter la hausse de taxes municipales afin de « donner un répit aux contribuables, aux commerces et aux industries ».

Augmentation 2021 de l'impôt foncier Augmentation moyenne : 33 $ (pour une résidence évaluée à 164 415 $)

Compte moyen de taxes foncières en 2021 : 2943 $

Acquisition du poste électrique Georges-Henri-Gagné

Plusieurs projets de développement économique sont aussi prévus pour l'année 2021 à la Ville de Baie-Comeau.

La Ville de Baie-Comeau souhaite faire l'acquisition du poste électrique Georges-Henri-Gagné situé sur la route 138. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Yves Montigny souhaite entre autres faire l'acquisition du poste électrique Georges-Henri-Gagné qui appartient présentement à Hydro-Québec. Dans le budget 2021, 5 millions de dollars sont réservés à cette fin.

On est rendus dans un moment important de notre planification de notre croissance naturelle à Baie-Comeau en consommation d'énergie , a affirmé le maire.

Ce poste est situé sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau, sur la route 138, près de l'intersection qui mène au port de Baie-Comeau.

On va l'améliorer, on va l'agrandir, on va subvenir à nos besoins dans [le secteur] Marquette [...]. Ça va nous permettre d'avoir des mégawatts additionnels pour nous permettre d'être capables d'attirer ici des centres de données. Yves Montigny, maire de la Ville de Baie-Comeau

Avec ce poste électrique, le maire espère que Baie-Comeau puisse accueillir un nouveau centre de données sur ce territoire, en plus d'éventuelles retombées économiques pour la ville. Ça [va amener] des revenus pour le citoyen , déclare Yves Montigny.

Lors du conseil municipal de lundi soir, une résolution a été adoptée pour engager une firme d'avocats afin d'enclencher les négociations en lien avec cette acquisition.

Par ailleurs, 150 900 $ ont aussi été attribués dans le nouveau budget à la réfection du poste électrique Bégin dont la Ville est propriétaire.

COVID-19 : aucun impact financier

Yves Montigny a par ailleurs assuré que la pandémie de COVID-19 n'a eu aucun impact sur l'état financier de la Ville de Baie-Comeau. Grâce à l'aide octroyée par le gouvernement provincial pendant la crise sanitaire, la Ville a pu combler l'ensemble des pertes estimées.

Au total, cette aide financière reliée à la pandémie s'élève à 1,2 million de dollars. Près de 688 800 $ ont été attribués à l'année 2020 et la différence, 565 910 $, est réservée pour l'année à venir.

Diminution de la dette

À la fin de l'année 2020, l'endettement de la Ville se situera à 85,8 millions de dollars, soit une baisse de 3,8 millions comparativement à l'année 2019, a exposé Jeanie Caron, la trésorière et directrice des finances de la municipalité.

La trésorière de la Ville de Baie-Comeau, Jeanie Caron, a présenté le budget prévu pour la municipalité en 2021. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La dette descend, mais la contribution du gouvernement est restée pareille dans les dernières années. Ça, ça veut dire qu'on va chercher beaucoup plus d'argent des autres paliers de gouvernement pour financer des projets ici à Baie-Comeau. Yves Montigny, maire de la Ville de Baie-Comeau

Autres dépenses prévues

La Ville prévoit également allouer un budget de 250 000 $ pour les élections municipales à l'automne prochain.

Un ajustement a aussi été fait concernant le réseau électrique pour 2021. La Ville diminuera son achat du réseau électrique de 1,4 million de dollars afin de s'ajuster à la consommation réelle en électricité de ses clients. La marge de profit restera cependant la même.

Finalement, un montant de 275 000 $ est prévu pour la réfection de l'intersection de l'avenue Bégin et du boulevard La Salle. Yves Montigny juge que cette intersection est devenue dangereuse en raison de plusieurs facteurs, tels que le fort achalandage causé par le restaurant McDonald et l'augmentation naturelle du trafic de voitures et de camions.