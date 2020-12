COVID-19 : premiers vaccinés à Ottawa mardi

Le premier lot comprenant 6 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech est arrivé tard en soirée dimanche à l’aéroport d’Hamilton en Ontario. Lundi matin, des camions de livraison de l’entreprise UPS prenaient la route pour l’Hôpital d’Ottawa et le réseau University Health Network, à Toronto.

Nous ne voulons pas perdre de temps et c’est pourquoi nous passons à l’action rapidement , a déclaré, en entrevue avec CBC le général à la retraite Rick Hillier, qui dirige le groupe de travail de la province sur la vaccination.

Les premières doses de vaccins contre la COVID-19 sont arrivées dimanche à des points d'entrée sélectionnés au Canada dont à l'aéroport de Hamilton en Ontario. Photo : cpl matthew tower / Cpl Matthew Tower

Le personnel de la santé prioritaire

Alors qu’au Québec, ce sont les résidents des CHSLD et les membres du personnel qui se feront vacciner en premier, en Ontario, ce sont les employés des foyers de soins de longue durée qui ont priorité. Ils sont choisis par un système de loterie, c’est-à-dire, par tirage aléatoire. La vaccination se fera sur une base volontaire.

En tout, 3 000 doses seront divisées entre les membres du personnel foyers de soins retenus dans la capitale nationale. Parmi ceux-ci, il y a le Perley and Rideau Veteran’s Health Center, le Glebe Center, le Revera Carlingview Manor Long Term Care Home et le centre St.Patrick’s notamment.

Les employés du foyer de soins de longue durée St.Patrick's sont parmi les premiers en Ontario à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

Ils sont tous extrêmement fatigués. Ils travaillent d’arrache-pied depuis 10 mois pour combattre ce virus, sauver des vies et éviter que des familles soient détruites. C’est maintenant à leur tour de recevoir une dose d’espoir, une dose du vaccin , explique le responsable de la campagne d’immunisation Rick Hillier.

Cette lueur de soulagement est extrêmement bien accueillie par les employés de la santé. Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario

Je crois que les employés des foyers de soins vont saisir cette opportunité pour non seulement se protéger et protéger leurs familles, mais aussi protéger leurs patients vulnérables pour qui la COVID-19 représente un réel danger , se réjouit le président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario.

L’Hôpital d’Ottawa est chargé de la vaccination des premiers vaccinés dans la région.

Toutefois, seulement une centaine de doses seront administrées mardi, précise Renée Légaré, vice-présidente exécutive et chef des Ressources humaines à L’Hôpital d’Ottawa: mardi sera le test ultime pour ensuite accélérer [la vaccination] le plus rapidement possible.

Une deuxième dose déjà disponible

Pour que le vaccin Pfizer-BioNTech soit efficace, il doit être administré à deux reprises, à trois semaines d'intervalle.

Alors qu’au Québec, tous les vaccins reçus dimanche seront donnés cette semaine, seule la moitié du lot sera administrée en Ontario. Ainsi, les personnes déjà vaccinées sont assurées de recevoir leur deuxième dose.

Si jamais il y a une interruption de distribution de la part du fournisseur, les personnes déjà vaccinées vont tout de même pouvoir recevoir leur deuxième dose. Rick Hillier, président du groupe de travail provincial sur la vaccination

Au Québec, ils vont espérer que les autres doses arrivent à temps, mais espérer n’est pas une méthode efficace. Ce n’est pas comme cela que nous comptons fonctionner , défend le général à la retraite.

Par exemple, 358 doses sont destinées aux employés du centre Perley and Rideau à Ottawa donc sur les 800 employés, seulement 179 seront vaccinés au cours des prochains jours.

Les deuxièmes doses de vaccin seront conservées dans des congélateurs à l’Hôpital d’Ottawa et seront administrées, aux mêmes employés, dans 21 jours.

L’Hôpital d’Ottawa est chargé de la distribution des vaccins à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

À la fin de la première semaine de vaccination, les équipes responsables de l'administrer dans les établissements d'Ottawa et de Toronto devront présenter un rapport à M.Hillier faisant état des défis auxquels ils ont dû faire face et comment ils s'y sont ajustés.

Ces rapports serviront ensuite de guide aux autres hôpitaux de la province lorsqu’ils recevront à leur tour leurs doses, explique le général à la retraite. L'objectif est d’établir un programme de vaccination contre la COVID-19 à l’échelle provinciale.

L’Hôpital d’Ottawa sera donc amené à jouer un rôle de premier plan dans son élaboration.

Qu’en est-il pour l’Outaouais?

Pour l’instant, le CISSS de l’Outaouais n’est pas en mesure de confirmer quand les premiers vaccins feront leur arrivée dans la région. Toutefois, il assure, dans un courriel, que : Le CISSS de l'Outaouais est prêt pour le déploiement de la vaccination COVID-19. Les professionnels de la santé se préparent activement à vacciner en Outaouais.

Au Québec, deux CHSLD ont été ciblés pour la distribution du premier lot de vaccins et des résidents ont commencé à être vaccinés lundi.

Avec les informations d’Antoine Trépanier, Estelle Côté-Sroka et Catherine Morasse.