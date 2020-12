COVID-19 : 21 cas dans cinq écoles du Centre de services scolaire René-Lévesque

Il s'agit d'une augmentation de cinq cas par rapport à un bilan dressé jeudi dernier par le centre de services scolaire qui comptait alors 16 cas confirmés de COVID-19 dans ses écoles.

À l’école primaire Saint-Joseph de Chandler, 14 cas de COVID-19 on été confirmés et trois classes ont dû être confinées.

Les élèves d’une classe de l’école primaire Saint-Paul de Pabos ainsi qu’un groupe de l’école primaire Sacré-Cœur de New Port sont aussi en quarantaine. Deux cas sont rapportés à l'école de New Port et un à l'école de Pabos.

Depuis quelques jours, c’est dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé, soit le secteur est du Centre de services scolaire René-Lévesque, que la direction régionale de santé publique rapporte le plus grand nombre de personnes contaminées par le coronavirus.

Encore lundi, sur les six cas déclarés par la santé publique, cinq sont des résidents de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé.

Depuis le début du mois, le centre de détention de Percé est aussi aux prises avec plusieurs cas de COVID-19 à l'intérieur de ses murs. Neuf employés et treize détenus ont été contaminés.

Plus de détails à venir...