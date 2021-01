Le Centre de jour pour soins palliatifs : « un cadeau de la vie »

Ce fonctionnaire à la retraite, âgé de 75 ans, a effectué en 2017 un séjour de 3 semaines en tant que personne en fin de vie.

J'avais mis en vente ma voiture, mon condo. Après trois semaines, le médecin s'est aperçu que mon cancer s'était arrêté par miracle ou par science. Les derniers traitements de chimiothérapie auraient fait effet. Je suis sorti de Michel-Sarrazin. Je suis un privilégié , raconte Paul Bélanger.

Malheureusement, la vie de Paul Bélanger va de nouveau basculer.

Après une période de rémission de son premier cancer, on lui annonce un deuxième cancer et, depuis le printemps dernier, des métastases sont apparues au foie.

Je suis en soins palliatifs depuis. Le centre de jour est un cadeau de la vie. Ça fait du bien à l'âme. Paul Bélanger

Des intervenants qui animent les groupes de discussion par Zoom. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Un centre qui s'adapte

Le Centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin souligne ses 20 ans cette année. Il a été le premier à voir le jour au Canada.

Malgré la crise sanitaire, l'organisme a réussi à maintenir sa mission auprès des personnes atteintes d'un cancer récidivant ou avec métastases.

L'accompagnement virtuel permet aux patients vivant à la maison de trouver du réconfort pour contrer l'isolement, ce qui est d'autant plus grand en cette période particulière que nous vivons , explique Lynda Beaudoin, coordonnatrice du Centre Bonenfant-Dionne.

Tous les jours de la semaine, une dizaine de patients et quelques proches assistent aux rencontres sur la plateforme Zoom, animées par un travailleur social.

Ça ne remplace pas les rencontres d'avant la COVID. C'est vraiment une mesure temporaire , ajoute Lynda Beaudoin. Mais le côté positif, en vidéoconférence, c'est qu'on rejoint des personnes qui ne pourraient pas se déplacer. On envisage peut-être d'instaurer un modèle hybride lorsque les visites en présentiel seront de nouveau autorisées.

Séance de discussion sur la plateforme Zoom Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Les patients ont aussi accès à de l'accompagnement par l'art en mode virtuel.

Ce n'est pas d'apprendre à peindre. L'intervenante est là simplement pour les guider et laisser le processus créatif s'exprimer , illustre Lynda Beaudoin.

Pour les nouveaux venus, le Centre de jour a eu l'autorisation de les accueillir en présentiel, le temps de deux à trois visites. Par la suite, ils sont invités à venir rejoindre le groupe sur la plateforme.

La difficulté des rencontres en virtuel, une fois terminées, les gens se retrouvent seuls. Ils n'ont pas de moments pour décanter comme en présentiel, en dînant ensemble par exemple ou en profitant de service de massothérapie au Centre de jour , raconte Lynda Beaudoin. Mais c'est transitoire, en attendant le meilleur , ajoute-t-elle.

On entend des gens dire : "La COVID me vole du temps. Je ne peux pas voir mes petits-enfants." Lynda Beaudoin, coordonnatrice du Centre Bonenfant-Dionne

Lynda Beaudoin est coordinatrice du Centre Bonenfant-Dionne. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Depuis le début de la pandémie, Paul Bélanger suit à la lettre les consignes sanitaires. Pendant le temps des Fêtes, les rencontres familiales à la maison ne sont pas envisageables pour lui.