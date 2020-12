Vingt-cinq mesures contre le racisme au Québec

On veut interdire toute interpellation fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion et la condition sociale , a indiqué en conférence de presse le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui copréside le GACR avec la ministre de l'Immigration, Nadine Girault.

Pour procéder à une interpellation, il faudra un motif clair et en informer le citoyen au moment de l'interpellation , a ajouté M. Carmant qui précise que le Code de déontologie policière serait modifié pour rendre les interpellations aléatoires interdites.

Il est recommandé d'ajouter des intervenants en services sociaux dans les patrouilles policières mixtes pour faciliter les interventions plus délicates avec les personnes ayant des troubles de santé mentale.

En matière d'habitation, le système de plaintes pour discrimination dans l'accès au logement devrait être renforcé. Il nous faut mieux orienter les victimes et mieux éduquer les propriétaires , a précisé Lionel Carmant.

L'éducation, le nerf de la guerre

Le Groupe propose également l'instauration d'une campagne nationale de sensibilisation contre le racisme , l'instauration de modules de formation continue à l'attention des policiers et des fonctionnaires, indique le communiqué de presse publié dans la foulée de l'annonce.

À l'école, le rapport suggère que les thèmes du racisme et de la discrimination soient incorporés au cours tout au long du parcours scolaire , notamment à travers le cours d'éthique et culture religieuse qui fait actuellement l'objet d'une révision.

Pour combattre le taux de chômage plus élevé chez certaines minorités, le GARC recommande de rendre l'évaluation des compétences par les ordres professionnels plus rapide et plus flexible pour les immigrants.

Ces dernières pourraient débuter avant même l'arrivée au Québec des nouveaux arrivants concernés, a indiqué Nadine Girault en conférence de presse.

D'ici cinq ans, au sein de la fonction publique, la représentation des minorités visibles devra être proportionnelle à leur part dans la population active du Québec , a résumé Mme Girault.

La majorité des membres des conseils d'administration des sociétés d'État devra en outre inclure un membre issu des minorités visibles, a-t-elle ajouté.

Traitement spécifique pour les Autochtones

Certaines actions visent expressément à combattre le racisme et la discrimination des populations autochtones , souligne le communiqué de presse.

Le Groupe de travail coprésidé par la ministre de l'Immigration, Nadine Girault, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, recommande aussi la nomination d'un ou d'une ministre responsable de la lutte contre le racisme.

Le GACR a été créé le 15 juin dernier dans la foulée du mouvement international de contestation ayant suivi la mort de George Floyd lors d'une intervention policière à Minneapolis, aux États-Unis.