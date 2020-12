Boycottage, élections et décès : l’actualité saskatchewanaise de 2020 sans la COVID-19

L'auteur de Saskatoon explique que son livre célèbre plutôt la culture des sourds. Photo : Adam Pottle

Cet automne, un auteur de Saskatoon, Adam Pottle, a demandé aux gens de ne pas acheter son nouveau livre pour enfants intitulé The Most Awesome Character in the World. Ce dernier est au coeur d'une controverse en raison d'une illustration accusée de véhiculer un stéréotype visant les Asiatiques. L'auteur se bat contre son éditeur pour faire changer l'illustration. Plusieurs libraires importants ont choisi de retirer le livre de leurs tablettes, notamment des magasins canadiens et des vendeurs comme Barnes & Noble, aux États-Unis. Les images ont depuis été retirées du site de l'agence d'illustrations.

Stephanie Blais, sa fille Uma et son fils Elie, lors de leur arrivée au chalet situé sur la lac McKie. Photo : Fournie par Hubert Esquirol

À la fin du mois d’août, Stephanie Blais a perdu dramatiquement la vie lorsqu’elle a été attaquée par un ours dans le secteur de Buffalo Narrows, dans l'extrême nord de la Saskatchewan. Quelques jours plus tard, nous apprenons qu’elle était au téléphone avec son père au moment du drame. Celui-ci nous a partagé son témoignage.

Selon la Ville de Kamloops, l'avion s'est écrasé près de l'aéroport (YKA) peu après le décollage. Photo : The Canadian Press / JONATHAN HAYWARD

Une collision avec un oiseau expliquerait l’écrasement d'un avion des Snowbirds de l'armée canadienne, qui a coûté la vie à la Néo-Écossaise Jennifer Casey, le 17 mai à Kamloops, en Colombie-Britannique. Selon des séquences vidéo récupérées après l’incident, un oiseau qui se trouvait tout près de la prise droite du moteur de l’avion pendant la phase critique du décollage pourrait avoir provoqué l’accident.

La police de Saskatoon a retrouvé une fillette disparue. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Toujours au mois d’août, une fillette de quatre ans qui avait été portée disparue est retrouvée par la police de Saskatoon. 30 minutes après le début de l’alerte Amber, la femme ayant kidnappé la fillette appelle elle-même les services de police pour leur dire que la fillette était saine et sauve chez elle.

Thom Cholowski a de vieux manuels d'usine qu'il consulte pour réparer les machines à écrire et utilise des outils spéciaux pour les démonter et les calibrer. Photo : Chanss Lagaden/CBC

À la fin de l’été, un réparateur de machines à écrire de Saskatoon, l’un des derniers sur le continent nord-américain, reçoit une lettre de l’acteur américain Tom Hanks. Ce dernier est un féru collectionneur de machines à écrire, comme a pu l’apprendre le public à travers le documentaire California Typewriter, paru en 2016. Le réparateur de Saskatoon avait écrit à l'acteur pour le remercier de son travail en tant que figure célèbre de la communauté des collectionneurs de machines à écrire. L’homme de cinéma a promis dans sa réponse qu’il lui ferait parvenir l’une de ses vieilles machines à écrire et que, s’il était un jour de passage dans la Ville des Ponts, il ne manquerait pas de venir le saluer.

Le chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe, lors de son discours à la suite de sa victoire aux élections provinciales. Photo : The Canadian Press / Liam Richards

Moment immanquable de l’actualité de l’année en Saskatchewan, la victoire écrasante de Scott Moe et du Parti saskatchewanais lors des élections provinciales tenues cet automne. Certains résultats de scrutin ont toutefois dû attendre quelques jours avant d’être dévoilés, en raison de haut taux de participation par vote postal.

Percy Schmeiser a perdu sa bataille judiciaire contre Monsanto devant la Cour suprême du canada. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Le 13 octobre est décédé Percy Schmeiser, le fermier saskatchewanais connu du grand public pour sa bataille juridique contre le géant de l’agrochimie Monsanto. L’agriculteur de Bruno s’était battu contre l’entreprise et l’un de ses brevets d’un organisme génétiquement modifié, le Roundup Ready Canola, jusqu'à la Cour suprême du Canada. Quelques jours avant son décès, un film sur son combat, Percy, était sorti dans les salles de cinéma.

L'actrice et militante, Shirley Douglas, après avoir obtenu un prix ACTRA à Toronto en 2013. Photo : La Presse canadienne / Galit Rodan

Autre décès marquant de 2020, l’actrice, militante et fille de l’ancien premier ministre provincial Tommy Douglas, Shirley Douglas. On a notamment pu la voir dans le film Lolita de Stanley Kubrick ou dans Alter Ego de David Cronenberg. En 1999, elle a obtenu un prix Écrans canadiens pour son rôle dans le téléfilm Shadow Lake.

Randan Fontaine, aujourd'hui âgé de 22 ans, avait 17 ans au moment où il a tué quatre personnes en plus d'en blesser sept autres dans une école secondaire de La Loche, en Saskatchewan. Photo : The Canadian Press / Jason Franson

En avril, on a appris que la Cour Suprême a refusé d’entendre la cause de Randan Fontaine. Ce dernier a tué quatre personnes et en a blessé sept autres lors d’une fusillade dans une école secondaire de la petite communauté saskatchewanaise de La Loche, en janvier 2016. Le tireur a laissé savoir en décembre 2019 qu’il souhaitait saisir le plus haut tribunal au pays afin qu’on lui impose une peine pour adolescent, puisqu’il avait 17 ans au moment des faits. En refusant d’entendre la cause, le plus haut tribunal maintient donc la peine pour adulte rendue par la Cour provinciale de la Saskatchewan le 8 mai 2018 qui avait statué sur une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 10 ans.

La fumée s'échappe du train du Canadien Pacifique qui a déraillé près de Guernsey, en Saskatchewan. Photo : La Presse canadienne / Matt Smith

En février, un train a déraillé à proximité de Guernsey, à une centaine de kilomètres à l’est de Saskatoon. L’incident n’a fait aucun blessé, mais du pétrole s’est déversé sur les lieux de l’accident. Des images filmées par des témoins montrent les wagons enflammés gisant sur le bord de la route. Environ 85 personnes ont dû être évacuées. Il s’agissait du deuxième déraillement de train du Canadien Pacifique transportant du pétrole en à peine deux mois dans le même secteur.