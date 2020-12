Feu vert au prolongement de l'autoroute de la Beauce

Les poids lourds n’auront plus à traverser le centre-ville de Saint-Georges pour se rendre aux États-Unis. Le gouvernement Legault annonce la construction d’une voie de contournement de 7,5 km dès 2024.

Ça fait tellement longtemps qu’on se bat pour ça , s’est réjoui le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

L’annonce de ce prolongement a été effectuée lundi par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel

La ville beauceronne critiquait depuis de nombreuses années que des poids lourds doivent traverser le centre-ville pour poursuivre leur route vers le sud.

Une automobiliste de 18 ans est morte en janvier 2018 à la suite d'une collision entre son véhicule et un semi-remorque Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le débat sur le prolongement de l’autoroute avait d’ailleurs été relancé à la suite d’un accident mortel en janvier 2018. Le maire avait alors mentionné que cette collision était un drame évitable.

Cette route-là va enlever la majorité des poids lourds qui passaient à Saint-Georges. Ça va rendre la Ville plus sécuritaire , ajoute le maire Morin.

Le chantier du prolongement de l'autoroute 73 doit débuter en 2024. Photo : Radio-Canada

Les travaux consisteront en la construction d’une voie de contournement de 7,5 km, au sud de la route 204 pour aller joindre la route 173.

La route aura une seule voie par direction ce qui constitue une bonne première étape , selon le député caquiste.

Ce qui était important pour nous c'est de contourner complètement la ville de Saint-Georges. Il ne fallait pas arrêter à la 150e ou la 175e rue, mais bien de contourner au sud de la 208 pour à la fois le transport lourd et les automobilistes en direction des États-Unis , précise M. Poulin.

Le Fédéral est invité à participer

Le projet est évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars , selon M. Poulin. Les étapes préliminaires au chantier commenceront dès cet hiver.

L'étude environnementale sera lancée. Ensuite, tout va se mettre en place pour les travaux d'arpentage et l'acquisition des terrains. À partir de ce moment, on sera en mesure de déterminer plus précisément un montant exact de ce prolongement , précise-t-il.

Le chantier a été inclus dans le projet de loi 66 pour accélérer certains projets d’infrastructures. Initialement prévu en 2027, le début des travaux est maintenant établi à 2024.

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre, Samuel Poulin. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement du Québec s’engage à financer la voie de contournement, mais invite Ottawa à s’impliquer dans le projet.

Si le fédéral souhaite ajouter les sommes on pourrait se retrouver avec un 4 voies dans les prochaines années , affirme M Poulin. On espère que le fédéral va embarquer pour avoir une autoroute à 4 voies digne de ce nom , ajoute le maire de Saint-Georges.

La stratégie de Québec a été de consolider le projet de 7,5 km afin d’accélérer les travaux. L’élargissement à quatre voies pourra se faire dans une étape ultérieure.

Si on avait proposé un projet de 4 voies, l'échéancier aurait été sur 10 à 15 ans de plus. Ça aurait été beaucoup plus long , insiste le député.