COVID-19 : Le centre de dépistage de Limoges déménage à Casselman

Selon les informations du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le déménagement du centre de dépistage permettra l'utilisation d’un espace désigné de l'installation intérieure qui atténuera les difficultés causées par les conditions d’hiver .

Selon Karine Hébert, porte-parole du bureau de santé, environ 110 tests de dépistages pourront être administrés chaque jour, avec possibilité d’augmenter si nécessaire .

Selon elle, il y a eu une diminution de la demande depuis l'achalandage de l'automne.

Par ailleurs, des ambulanciers paramédicaux ont été embauchés pour assister dans les opérations de dépistage à Casselman.

En octobre, le centre de dépistage de la COVID-19 de Casselman a déménagé ses activités au centre de dépistage au volant installé dans le stationnement du parc aquatique Calypso à Limoges.

En automne, des centaines de tests de dépistages étaient administrés chaque jour sur le site. Photo : Radio-Canada

Le déménagement répondait aux problèmes de congestion dans la municipalité occasionnés par le fort achalandage, expliquait le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario . Des files d’attente de plus d’un kilomètre près du centre avaient été observées en septembre. Des agents de la police provinciale de l’Ontario ont dû intervenir pour assurer la sécurité des automobilistes et contrôler la circulation.

Comme indiqué sur le site web du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , et en respect des règles provinciales entourant le dépistage, le centre de dépistage n’offre pas le service au volant.

Le centre, situé dans les bureaux du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario au 872 rue Principale à Casselman, sera ouvert du lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Les enfants doivent être âgés d'au moins 1 an pour recevoir un test de dépistage à Casselman.

Pendant la période du temps des fêtes, le centre sera fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

L'est ontarien en zone orange

Par ailleurs, l’est ontarien a basculé de la zone jaune à la zone orange lundi.

Plusieurs mesures sanitaires supplémentaires sont mises en place dans la région, dont la fermeture des établissements dès 22 h, une limite de quatre personnes par table au restaurant et un maximum de 50 clients à l'intérieur des bars, des salles de sport et des restaurants.