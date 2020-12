Electronic Arts s’empare de Codemasters pour 1,2 milliard de dollars

Fondé en 1986, Codemasters est l’un des plus anciens développeurs de jeux vidéo encore en activité. Parmi la dizaine de titres qu’il signe, on compte Dizzy et de nombreux jeux de course, dont Dirt, Dirt Rally, Formula One, Grid et Micro Machines. L’an dernier, Project Cars s’est greffé à cette liste après que son éditeur a été acheté par le Britannique.

En passant aux mains d’EA, qui produit déjà Need for Speed, ces jeux vidéo feront de l’éditeur américain un géant mondial dans cette catégorie. Les principaux concurrents seraient les séries Gran Turismo de Sony et Forza de Microsoft, toutes deux exclusives aux plateformes de leurs développeurs.

Nous pensons qu'il y a une opportunité très intéressante à réunir Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de course étonnants et innovants pour les fans , a déclaré Andrew Wilson, PDG d'EA, dans un communiqué.

Notre industrie est en pleine croissance, la catégorie des jeux de course se développe, et ensemble, nous serons en mesure de nous positionner en tant que leader dans une nouvelle ère de divertissement de course. Andrew Wilson

Cette transaction est une surprise dans l’industrie, alors que tout indiquait que le distributeur de jeux vidéo Take-Two Interactive Software allait se porter acquéreur de Codemasters avec une offre de 1 milliard de dollars américains sur la table.