Près d’une centaine d’étudiants qui en ont fait la demande recevront ainsi la visite à la maison de membres du personnel, qui leur remettront de petites douceurs comme des gâteaux et des bonbons, ainsi que des mots d’encouragement. Ils ont aussi la chance d’entendre une chanson qu’ils aiment bien et qu’ils ont choisie.

Nous avons imaginé des initiatives en décembre pour favoriser la motivation, la persévérance et la rétention de nos étudiants, dans une période difficile avec le début de l’hiver et le stress de la fin de la session, explique Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications du Cégep. C’est une façon de les rejoindre à la maison, où ils se retrouvent derrière leur écran à faire des travaux et des examens.

Une attention appréciée

Après Rouyn-Noranda et l’Abitibi-Ouest la semaine dernière, la distribution s’est poursuivie lundi pour une quinzaine d’étudiants de Val-d’Or.

Alicia Fontaine-Fortin est l’une des étudiantes qui a reçu la visite de l’escouade réconfort, lundi, une attention qu’elle a particulièrement appréciée.

L'Escouade réconfort du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a rendu visite à certains étudiants. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je me sens appuyée. De savoir que le Cégep est présent pour moi, ça m’aide à faire les derniers milles. Je suis très reconnaissante. Ça réconforte mon petit cœur , a-t-elle commenté.

Étudiante de deuxième année en Sciences humaines, elle confirme que la dernière session n’a pas toujours été facile.

C’est difficile de moins pouvoir voir nos amis, lance-t-elle. On essaye de faire des rencontres sur Zoom ou de s’appeler plus souvent. Les profs sont conciliants et ils nous aident à réussir. C’est plus dur de se concentrer à la maison, parce qu’il y a des distractions, mais les professeurs font du bon travail pour nous garder actifs avec des jeux interactifs ou encore des PowerPoint colorés.

Technicienne en loisirs au Cégep, Ariane Gaudet était bien contente de pouvoir aller à la rencontre des étudiants, dont la présence physique a manqué au personnel du Cégep.

Ça a été un défi pour nous de ne pas pouvoir les côtoyer et créer des liens avec eux, souligne-t-elle. Mais la technologie nous a aidés à nous débrouiller. On sait que ça demande de l’effort pour se motiver seul à la maison, mais ils les ont faits et on est fiers d’eux.

Mesures d’accompagnement

Kathleen Slobodian reconnaît que plusieurs étudiants du Cégep ont vécu avec difficulté l’enseignement à distance depuis septembre.

Pour certains, ça a été une session d’adaptation assez difficile, mais pour d’autres ça s’est bien passé, note-t-elle. Ce n’est pas toujours facile de s’ajuster au changement et c’est encore plus le cas dans une période intense comme la fin d’une session.

Elle ajoute que le Cégep a mis en place différentes mesures pour faciliter la vie de ses étudiants.