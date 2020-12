Une opération de recrutement de télétravailleurs menée dans la région

Cette opération de séduction cadre parfaitement bien avec le contexte de la pandémie, car les futurs employés seront tous appelés à faire du télétravail.

Ainsi, les analystes d’affaires, les concepteurs de logiciels, les développeurs et les programmeurs recrutés vont effectuer leurs tâches à partir de chez eux.

Selon le président-directeur général de GFT pour le Canada, la France et la Belgique, Alain Lamothe, ce mode de fonctionnement a clairement fait ses preuves depuis le début de la crise du coronavirus.

Quand la pandémie a commencé, [...] ça a été une agréable surprise de constater que tout fonctionnait très bien , souligne-t-il.

Évidemment, le virage vers le télétravail pose certains défis.

Ça nécessite de penser différemment, de voir comment on peut créer quand même un sentiment d’appartenance et comment on peut bien faire le démarrage avec les nouveaux professionnels qui se joignent à l’entreprise , mentionne-t-il.

Cependant, d'après M. Lamothe, le jeu en vaut la chandelle.

À son avis, le télétravail permet généralement un meilleur arrimage entre les vies personnelles et professionnelles des employés.

En outre, rien ne les empêche plus de s’installer en région s’ils y voient une façon de réduire la distance avec leurs proches.

Cependant, Alain Lamothe reconnaît que le télétravail n’est pas une formule parfaite.

Il observe que pour plusieurs membres de son personnel, le plus grand défi reste de composer avec la solitude.

Ils manquent d’interactions avec leurs collègues , remarque M. Lamothe.

Un fait vécu

Alain Lamothe parle du télétravail en toute connaissance de cause.

Avant la pandémie, je voyageais énormément. Je pouvais facilement effectuer deux allers-retours par mois en Europe. [Durant une partie de la crise du coronavirus], je me suis installé à mon chalet, au Lac-Saint-Jean et j’ai dirigé l’entreprise à partir de là , raconte-t-il.

Même s’il a regagné Québec le mois dernier, il dresse un bilan positif de son expérience de travail à distance.