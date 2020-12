Une masse d'air arctique envahira l’Abitibi-Témiscamingue

C’est une vague très froide comparativement à ce qu’on a connu dans les derniers mois et dernières semaines. Ça suit le système qui nous a laissé de la neige au courant de la fin de semaine. Derrière ça arrivent les vents du nord-ouest qui vont faire plonger les températures , décrit le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault.

Le froid et les forts vents vont générer des refroidissements éoliens allant jusqu’à -35.

C’est vraiment beaucoup plus froid que la normale, ajoute-t-il. Cependant, on va trouver du beau temps, chose qu’on n’a pas eu beaucoup dernièrement. Donc on va avoir de belles journées très ensoleillées, mais beaucoup plus froides.