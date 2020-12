Montréal amorce sa campagne de vaccination

Montréal, région québécoise la plus touchée par la COVID-19, amorcera sa campagne de vaccination à 13 h en présence du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, et du Dr Richard Massé, qui feront le déplacement dans l'ouest de Montréal pour l'événement.

La ministre de la Santé du Canada, Patty Hajdu, sera aussi présente.

Les résidents et le personnel des Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Maimonides et Saint-Antoine ont reçu, lundi matin, le vaccin de Pfizer-BioNTech. Chaque personne vaccinée devra recevoir deux doses du vaccin, qui seront administrées à trois semaines d'intervalle.

Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal, s'attend à recevoir 1950 doses.

Il y a tout un processus à suivre pour respecter le protocole de Pfizer , a indiqué Mme Dupuis en entrevue à RDI Matin. Après avoir vérifié le contenu des colis, l'équipe responsable de l'administration des vaccins doit les laisser décongeler environ trois heures au réfrigérateur.

La semaine dernière, Montréal a enregistré 4003 nouveaux cas, contre 3062 la semaine précédente, une hausse de 30 %.