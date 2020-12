Ciné-cadeau : c'est beau la nostalgie, mais faut-il revenir aux sources?

Après une première année test en 1981, c’est officiellement en 1982 que Télé-Québec – Radio-Québec, à l’époque – intitule sa programmation des Fêtes Ciné-cadeau . Les parents ont finalement pris goût à cette initiative née d’une envie d’offrir une pause ludique aux enfants.

Déjà, on diffusait en 1982 ce qui allait devenir plus tard des classiques du temps des Fêtes dans les foyers québécois : Snoopy au cirque, de la série Charlie Brown, Les douze travaux d’Astérix et Astérix et Cléopâtre et La ballade des Dalton. Si le bon Chuck et son fidèle Snoopy ont été détrônés au début des années 2010 de la populaire grille, les deux autres films sont toujours là, fidèles au poste.

On ne pourrait pas les enlever, je pense qu’il y aurait une révolution , explique Richard Haddad, directeur de la programmation à Télé-Québec, à propos des aventures mettant en scène l’homme qui tire plus vite que son ombre, le mythique cowboy Lucky Luke, ou les irréductibles Gaulois de René Goscinny et d’Albert Uderzo.

Aujourd’hui on considère ces films comme des intouchables. On ne pourrait pas décider de retirer des classiques comme les Astérix, les Tintin, ou des films québécois, comme La guerre des tuques. Ciné-cadeau, c’est une tradition au Québec. Il y a quelque chose qui tient du rituel. Richard Haddad

La ballade des Dalton

Sauf qu’il faut préparer les classiques de demain, admet Richard Haddad. Ciné-cadeau, tout comme les traditions, doit évoluer et s’adapter aux époques et aux nouvelles générations.

Il faut trouver un équilibre entre la conservation de nos classiques d’hier et la préparation des classiques de demain , concède-t-il.

Peut-on surfer sur la nostalgie à long terme?

Selon Stéphanie Roussel, directrice de l’ouvrage Un Noël cathodique : la magie de Ciné-cadeau déballée, il faut retourner aux sources de la programmation. L’idée est d’aller puiser dans les racines de Ciné-cadeau, qui est, à la base, devenue une référence dans l’industrie par son caractère unique et diversifié.

Des films polonais, des films japonais, des films turcs. Il y avait vraiment une variété de films d’animation, au départ, à Ciné-cadeau, et c’est aussi ça qui en a fait le succès. Ce n’est pas juste les classiques qui l’ont fait. Stéphanie Roussel

À une certaine période, l’accessibilité au cinéma de répertoire pouvait être plus difficile, voire nulle, notamment dans les régions éloignées, parfois exemptes de ciné-clubs.

Télé-Québec, par sa mission première, mais aussi par l’entremise de Ciné-cadeau, permettait à l’ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de se rassembler en famille devant des chefs-d’œuvres d’un peu partout dans le monde, rappelle l’autrice.

La guerre des tuques

Ça donnait accès à un bassin culturel commun en matière de films d’animation, année après année , soutient Stéphanie Roussel. Elle estime qu’il serait même important que Télé-Québec, à titre de diffuseur public, renoue avec des productions canadiennes, maintenant quasi-absentes de la grille horaire de Ciné-cadeau, et propose également des partenariats avec des cinéastes autochtones.

Je suis certaine que Ciné-cadeau a encore ce potentiel de faire découvrir du cinéma d’animation plus diversifié et cette possibilité de redevenir ce marqueur culturel auquel tout le monde a accès. Stéphanie Roussel

Si elle est d’accord avec l’idée du rituel soulevée par Richard Haddad, Stéphanie Roussel émet toutefois un bémol par rapport au caractère nostalgique qu’on associe à outrance à la programmation chouchou du temps des Fêtes.

Elle croit que Ciné-cadeau s’appuie désormais trop sur les classiques, empêchant à d’autres émissions ou films d’en devenir à leur tour. Dans les dernières années, la programmation est un peu devenue paresseuse , dit-elle.

« Ciné-cadeau, c’est le rituel qui y est associé qui est important. Ce n’est pas juste le contenu télévisuel, c’est aussi la musique, c’est l’idée de s’asseoir devant la télévision avec la famille. Je pense qu’on pourrait faire plus confiance au public pour suivre [avec plus de nouveaux contenus] », conclut-elle.