Démystifier sa réalité de transgenre par les réseaux sociaux

On parle de l'intimidation, mais l'intimidation, on en parle chaque année. Il faudrait parler aussi de c'est quoi être trans, c'est quoi être gai. Il faut leur montrer que ça existe et que c'est quelque chose de normal, sans qu'il y ait de propos transphobe ou homophobe.

Amy Fournier, influenceuse sur Tiktok