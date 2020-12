COVID-19 : l’arrivée du vaccin redonne espoir aux professionnels de la santé

Il y a un sentiment général d’excitation. Les gens ont vraiment hâte. Cela redonne espoir aux travailleurs de première ligne , a affirmé le Dr Darren Markland lors d’une entrevue sur les ondes de CBC.

Le spécialiste des soins intensifs et néphrologue travaille à l’hôpital Royal Alexandra à Edmonton. Selon lui, les autorités sanitaires de la province ont déjà commencé à contacter les travailleurs de la santé pour prendre des rendez-vous de vaccination.

Le médecin devrait d’ailleurs se faire vacciner mercredi.

Les gens veulent littéralement se prendre en photo en recevant leur injection. Dr Darren Markland, spécialiste des soins intensifs à l'hôpital Royal Alexandra

Il ajoute que le vaccin permettra de limiter la propagation du virus dans les hôpitaux, ce qui est un soulagement pour le corps médical et les patients.

Avoir une couche de protection additionnelle est merveilleux , dit-il.

30 000 doses arrivent au Canada

Les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 sont arrivées au Canada dimanche soir à l'aéroport de Mirabel.

La semaine dernière, le ministre albertain de la Santé, Tyler Shandro, a déclaré que les 3900 premières doses de vaccins livrées en Alberta seront destinées aux médecins et infirmiers des unités de soins intensifs ainsi qu'aux inhalothérapeutes et aux membres du personnel de centres de soins de longue durée.

Entre janvier et mars, l’Alberta prévoit de vacciner environ 435 000 Albertains considérés comme faisant partie des populations les plus à risque comme les résidents des centres de soins de longue durée, les personnes de plus de 75 ans et celles de plus de 65 ans vivant dans des communautés autochtones.

Selon le Dr Darren Markland, la bataille contre la COVID-19 n’est cependant pas encore gagnée.

Il dit que le vaccin est une solution à long terme et que les Albertains doivent respecter les restrictions mises en place par la santé publique dans les mois à venir.

Il faut vraiment se concentrer sur la prévention à court terme comme la distanciation physique et respecter les restrictions afin de préserver la capacité des unités de soins intensifs et des hôpitaux à traiter les patients , soutient-il.

Il ajoute que ses collègues et lui gardent le moral, malgré l’augmentation du nombre de cas et des hospitalisations en Alberta.

Je fais sûrement partie des gens les plus chanceux parce que chaque jour je suis utile à la société et je reçois de la gratitude. [...] Nous n’avons jamais été aussi fiers , dit-il.

Avec les informations de CBC