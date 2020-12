Un gel de taxes foncières pour les Mont-Joliens en 2021

Malgré la pandémie de COVID-19 et les frais associés pour y faire face, la Ville de Mont-Joli adopte un budget équilibré et offre un gel de taxe foncière pour une quatrième année consécutive.

Ainsi, le taux de la taxe demeure à 1,21 $ du 100 $ d’évaluation.

Toutes les catégories d’immeubles demeurent aussi au même taux qu’en 2020 , précise la Ville par voie de communiqué.

L’ensemble des tarifs résidentiels demeurent également aux mêmes prix, à l’exception du tarif d’enlèvement des ordures ménagères qui augmente de 15 $ , confirme la Ville.

Cette situation enviable, s’explique par une gestion rigoureuse des fonds publics, le respect du cadre financier et les revenus éoliens qui nous permettent d’améliorer notre offre de services sans alourdir le fardeau fiscal des Mont-Joliens et des Mont-Joliennes , a expliqué le maire, Martin Soucy.

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy (archives) Photo : Radio-Canada

Il s’agira également de la première année où le compte de taxe de Mont-Joli sera uniformisé à l’ensemble du territoire, incluant l’ancienne municipalité de Saint-Jean-Baptiste.

Le budget de la Ville s’élèvera à 13 M$ en 2021, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l’an passé.

Cette augmentation est attribuable aux coûts d’enfouissement et de transport adapté et collectif en hausse respectivement de 93 000 $ et 97 000 $ annuellement.

La dette de Mont-Joli s’établissait à 6,8 M$ en décembre 2019 et elle frôlera les 12,4 M$ à la fin décembre 2020, selon les estimations de la Ville.

Coûts de la pandémie

S’il n’a pu avancer une somme totale des coûts qu’a dû éponger la Ville en raison de la pandémie de COVID-19, le maire Soucy a toutefois confirmé que Mont-Joly a pu compter sur une aide de 300 000 $ de la part du ministère des Affaires municipales.

Cet argent-là nous permet de combler des manques à gagner des revenus qui étaient prévus au budget entre autres en loisir: des locations de salles, des locations de glaces et de la piscine , a expliqué M. Soucy. Naturellement, aussi, la COVID-19 nous a amené à acheter de l’équipement supplémentaire de protection pour notre personnel et pour les usagers de nos immeubles municipaux.

Selon le directeur des finances et trésorier de la Ville, Steve Corneau, une partie de cette somme du ministère a été réservée pour 2021 et pour les impacts à venir de la pandémie.

La Ville a également puisé 200 000 $ de son surplus accumulé afin de parvenir à un budget équilibré.

Mont-Joli a également présenté son Plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023.

L’administration municipale prévoit des dépenses de 11 M$ pour cette période, dont 6,7 M$ en 2021.

Parmi les dépenses prévues l’an prochain, la Ville souligne le développement résidentiel Beaupré, évalué à 1,2 million de dollars, et la première phase du prolongement des infrastructures dans le parc industriel Pierre-De Bané, évaluée pour sa part à 200 000 $.