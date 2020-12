Attention, ce faux concours de Cadbury est une arnaque qui pourrait vous coûter cher

Je m’appelle Tracy Payne et je suis directrice régionale chez Cadbury! Pour célébrer les 196 ans de Cadbury, chaque personne qui Partager et commentaires avant 23 heures Mardi obtiendrez l’un de ces paniers Cadbury gratuit! Nous livrerons le panier directement à votre porte le Mardi 15 décembre , peut-on lire dans la publication, publiée le 12 décembre et partagée plus de 50 000 fois.

Celle-ci demande ensuite de visiter un site pour valider l'inscription au concours. Le site en question demande à l'internaute d'entrer quelques informations personnelles, puis l'informe qu'il a gagné un Sony PlayStation 5. On lui demande ensuite d'entrer ses coordonnées pour recevoir la console de jeux vidéos.

Or, lorsqu'on entre ces informations, le site nous inscrit automatiquement à un service payant. Profitez d’une période d'essai d'un semaine. Si vous n’annulez pas votre abonnement avant la fin de la période d’essai, votre inscription sera automatiquement convertie en un abonnement mensuel payant , est-il écrit.

On apprend ensuite que la première semaine de l'abonnement coûte 1,45 $, mais que l'abonnement mensuel coûte 64,49 $.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ce site inscrit l'internaute à un abonnement payant. Photo : Capture d’écran

En d'autres mots, si vous vous inscrivez à ce concours et n'annulez pas votre abonnement, quelque 65 $ seront facturés sur votre carte de crédit chaque mois.

C'est une arnaque bien connue. Lorsque les victimes sont inscrites, il devient très difficile pour elles d'annuler leur abonnement. Certaines d'entre elles ne se rendent même pas compte qu'on leur facture des montants mensuels avant qu'il ne soit trop tard.

De plus, les personnes qui y participent pourraient être victimes de vol d'identité ou de leurs informations bancaires.

Notons aussi que commenter et partager cette publication, tel que suggéré par ses auteurs, sert simplement à propager cette arnaque et à potentiellement exposer des victimes vulnérables à cette tentative de fraude.

Comment reconnaître un faux concours

Rappelons qu'au Québec, tout concours dont le prix vaut plus que 100 $ doit obligatoirement publier les règlements qui y sont associés, ce qui n'est pas le cas avec le faux concours Cadbury.

De plus, la page Facebook qui diffuse ce faux concours ne dispose pas du crochet bleu qui dénote qu'une page a été vérifiée par Facebook. En outre, cette page a été créée le 12 décembre, comme on peut voir dans la section À propos .

Participer à de tels faux concours pose un sérieux risque de fraude. En 2018, le Centre antifraude du Canada a dénombré 196 cas de fraude liés à de faux concours sur les réseaux sociaux.