Envoyez vos achats « dès que possible », préviennent les services postaux

Pandémie oblige, les consommateurs se tournent vers les achats en ligne pour le temps des Fêtes. Les livreurs de colis sont plus occupés que jamais.

Postes Canada attend de très gros volumes de colis .

Cette fin de semaine, Postes Canada a livré plus d’un million de colis à l’échelle du pays et s’attend à ce que le nombre de colis demeure très important cette semaine et la semaine prochaine .

En plus des Canadiens qui magasinent en ligne plus que jamais pour des cadeaux et des articles de tous les jours, un nombre accru de clients se rendent aux bureaux de poste pour envoyer des cadeaux qui remplacent les visites traditionnelles des Fêtes , précise le service postal par voie de communiqué.

Postes Canada demande donc à ses clients de faire leurs achats en ligne et d’expédier leurs colis dès que possible cette semaine pour faciliter le traitement et la livraison des envois d’avant Noël. FedEx encourage aussi ses clients à faire leurs achats et à expédier tôt pour éviter les retards .

Postes Canada craint des retards de livraison à cause de la demande accrue durant le temps des Fêtes en pleine pandémie. Photo : CBC/Brett Purdy

L'approche des Fêtes étant déjà une période très occupées en temps normal, les restrictions mises en place pour limiter la propagation du virus ajoutent cette année au fardeau des livreurs.

Des millions de colis

Postes Canada connaît une demande sans précédent pour l’expédition, les fournitures et les timbres au bureau de poste [et] les files d’attente sont fréquentes , avoue le service postal.

L'entreprise Purolator prévoit traiter 46 millions de colis du 1er novembre au 24 décembre, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport à l'année dernière. Ce serait en moyenne 1 million de colis chaque jour ouvrable , selon un communiqué de l'entreprise.

Depuis le début de la pandémie, Purolator enregistre une augmentation du nombre de colis de près de 25 %. Pour la livraison résidentielle, la hausse est d'environ 50 %, selon l'entreprise.

Plus de camions et d'employés

Les compagnies de livraison de colis tentent de répondre à cette demande historique par des embauches, l’augmentation de leur flotte de véhicules, la mise en place de nouveaux points de récupération et de dépôt et le prolongement d'heures d’ouverture de bureaux de poste.

Depuis le début du mois d’octobre, Postes Canada dit avoir embauché plus de 4000 employés temporaires, ajouté plus de 1000 véhicules et installé de l’équipement supplémentaire.

Nos établissements sont en activité jour et nuit pour traiter des volumes records d’articles. Postes Canada

Purolator a embauché 2500 employés à l'approche de la période des Fêtes pour répondre à la demande croissante.

Mais même avec ces nouvelles ressources, des retards sont à prévoir, prévient Postes Canada.

Le service postal a même décidé d'ajuster ses dates limites  (Nouvelle fenêtre) de l'envoi des colis des Fêtes pour faire face à cette demande sans précédent.

Purolator note que des livraisons peuvent être en retard d'un à trois jours dans certaines régions.

FedEx a également élargi sa capacité pour mieux gérer la hausse de livraisons entraînée par un nombre record des ventes en ligne.

Nous investissons pour améliorer notre réseau physique et numérique et préparer les commerçants de toutes tailles au boom du commerce électronique , écrit le porte-parole de FedEx, James Anderson, dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.

FedEx n’a pas voulu partager son nombre de colis traités au Canada.