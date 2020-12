Pierre Lacroix, l'allié de toujours de Patrick Roy

Ancien client vedette de Pierre Lacroix devenu son acquisition la plus iconique comme directeur général de l’Avalanche du Colorado, Patrick Roy a été ébranlé d’apprendre le décès de celui qu’il considérait comme un mentor. « Un allié excessivement important » dans sa carrière, a assuré l’ex-numéro 33.

C’est Éric Lacroix, le fils de Pierre, qui a annoncé à Patrick Roy le décès survenu dimanche des suites de complications de la COVID-19. Je ne savais pas qu’il avait été hospitalisé. Au début, c'est irréel. Tu te dis que ça ne se peut pas , a expliqué le membre du Temple de la renommée, lundi.

Roy se rappelle encore sa première rencontre avec celui qui allait devenir son agent. C’était à l’époque où il se faisait bombarder quotidiennement devant le filet des Bisons de Granby. On s’était rencontré au Saint-Hubert et ça avait connecté. Pierre avait un charisme extraordinaire et il te faisait sentir que tu faisais partie de la famille.

Vainqueur de la Coupe Stanley dès sa première saison avec le Canadien, catapulté dans la sphère publique, Patrick Roy a eu besoin de personnes fortes autour de lui sur qui s’appuyer. Pierre Lacroix en était une.

Il s’assurait que je garde le cap sur ce que je voulais faire et il n’y a aucun doute qu’il a grandement contribué à mes succès.

Pierre Lacroix Photo : Getty Images / Doug Pensinger

Lui qui avait l’habitude de parler à son agent pratiquement tous les jours et de passer le voir à son bureau de Laval après les pratiques du Canadien, Roy a eu beaucoup de peine lorsque Lacroix a accepté le poste de directeur général des Nordiques, en 1994. Un poste dont il rêvait, mais qui impliquait que les deux hommes coupent le contact.

Des retrouvailles au Colorado

Le destin a toutefois voulu qu’ils se retrouvent rapidement au Colorado. Si Pierre Lacroix est devenu un habitué des transactions impliquant de gros noms lors de ses douze saisons comme directeur général,l’acquisition de Roy par l’Avalanche a certainement été son coup le plus fumant.

Ébranlé par son départ fracassant de Montréal, le gardien de but a retrouvé un pilier en Lacroix à Denver.

Pierre connaissait tous les côtés de ma vie et quel genre de personne j'étais. Il a continué de croire en moi comme directeur général et il a pris un risque en faisant la transaction. Patrick Roy au sujet de la transaction qui l'a amené au Colorado.

Ses premiers matchs avec l'Avalanche avaient été difficiles, s’est remémoré Patrick Roy, lundi. Un soir, après une partie, il était tombé sur Pierre Lacroix qui l’attendait à la sortie de l’aréna pour le reconduire à la maison.

On avait eu une bonne discussion dans l’auto. Je lui avais expliqué que ce n’était pas facile pour moi parce que je l'admirais beaucoup et j’avais peur de le décevoir.

Lacroix lui avait dit de simplement jouer comme il était capable de le faire, que tout allait bien aller. Quelques mois plus tard, les deux hommes soulevaient ensemble la coupe Stanley. Un souvenir impérissable pour Patrick Roy.

Pierre Lacroix en 2001 alors que l'Avalanche du Colorado venait de remporter la Coupe Stanley en battant les Devils du New Jersey. Photo : Getty Images / Brian Bahr

Un modèle au hockey et dans la vie

Ce dernier explique que les valeurs familiales extrêmement fortes de son ancien agent ont également eu un impact pour lui loin du hockey dans sa relation avec ses propres enfants.

Les conseils de Pierre Lacroix ont aussi pesé dans la balance quand il a fait l’acquisition des Remparts de Québec. Pierre me disait toujours que je devais avoir un plan pour mon après-carrière. Après dix-huit ans avec la pédale dans le plancher et la pression, ça prenait quelque chose pour continuer à animer cette passion-là.