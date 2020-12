Cuisiner pour s’entraider

Cuisiner pour quelqu’un, c’est un geste d’amour. C’est une façon de dire qu’on est près, malgré la distance. En ces temps de pandémie, où chacun doit rester chez soi et où on se sent tous un peu isolés, pourquoi ne pas cuisiner un bon plat à quelqu’un que vous aimez? Pour dépanner, pour aider, pour gâter ou tout simplement pour lui dire que vous êtes là!