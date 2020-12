30 idées-cadeaux pour les gourmands!

Comment faire plaisir à votre belle-sœur qui a tout, votre neveu touche-à-tout et votre amie curieuse comme tout? Nous avons déniché les cadeaux les plus gourmands, et les plus tentants! 100% québécois, à mettre sous le sapin et à savourer pendant toute l’année.

Pour le jeune cuistot

Il est toujours partant pour donner un coup de main en cuisine et n’a pas peur de goûter à de nouveaux aliments. Voici quelques idées-cadeaux pour plaire à ce petit chef en devenir.

1. Kit de fabrication de fromages artisanaux

U-Main  (Nouvelle fenêtre) – Entre 17$ et 50$, selon la quantité (de 8 à 26 kg)

Jouez aux artisans fromagers dans votre cuisine avec vos apprentis cuisiniers. Avec cet ensemble de fabrication de fromage, c’est simple et amusant. Et faire son propre fromage en grains maison qui fait squick, ou encore son fromage halloumi, c’est assez cool merci!

2. Cours de cuisine en ligne

C’est moi le chef  (Nouvelle fenêtre) – À partir de 66,69$ pour 3 ateliers parent-enfant

Initiez vos jeunes gourmands à la cuisine et à de nouvelles saveurs avec ces ateliers culinaires virtuels parent-enfant. Une belle façon de leur faire découvrir le plaisir de bien manger tout en s’amusant!

3. Napperons à colorier

Imaginami  (Nouvelle fenêtre) –18,50$

Gardez vos petits gourmands un peu plus longtemps à table avec ces napperons lavables à colorier. Et si ça fonctionne au restaurant, ça doit bien fonctionner à la maison aussi! Offerts en trois motifs différents.

4. Coupe-légumes en bois

JUStenbois  (Nouvelle fenêtre) – 20$

Son premier couteau! Ce couteau est conçu pour les tout-petits qui veulent participer à la confection des repas. Un couteau en bois d’érable fabriqué au Québec, qui ne coupe pas les doigts, mais qui peut couper une vaste gamme d’aliments, même des carottes! À partir de 3 ans.

5. Chocolats chauds

Sük chocolat chaud  (Nouvelle fenêtre) –10$ pour 200g

Les jeunes foodies seront intrigués par un chocolat chaud épicé ou encore aromatisé aux épices chaï. Ces préparations de chocolat chaud développées au Québec avec du cacao de qualité offrent aussi des saveurs plus traditionnelles qui plairont aux plus jeunes.

Pour l’étudiant en appart

Son horaire chargé ne lui permet pas toujours de cuisiner, mais il fait de son mieux et développe ses talents culinaires un repas à la fois. Simple, rapide et économique sont ses trois mots d’ordre.

6. Bol de café en céramique

Valérie Pelletier  (Nouvelle fenêtre) (Etsy) – 30$

Un bol de céramique en grès moucheté, entièrement fait à la main par la céramiste Valérie Pelletier. Parfait pour déguster un bon café au lait! Va au lave-vaisselle et au four micro-ondes.

7. Affiche de poissons d’ici

Caribou Magazine  (Nouvelle fenêtre) – 20$

Des petits, des longs, des trapus, des dodus, des bruns, des dorés et des tachetés… Une centaine d’espèces de poissons nagent dans notre fleuve, nos rivières et nos lacs. L’illustratrice Mathilde Cinq-Mars s’est amusée à en pêcher 25, tous comestibles, et elle les a dessinés. On parie que cette affiche au mur donnera envie de mettre le poisson au menu!

8. Livre de recettes

Petit prix  (Nouvelle fenêtre) – 29,95$

Un livre de recettes pour cuisiner gourmand, santé et vraiment pas cher, quel bel allié pour tous les étudiants!

9. Filtre à café réutilisable

Lunitouti  (Nouvelle fenêtre) (Etsy) – À partir de 10$

Un must pour les étudiants en fin de session! Ces filtres en coton biologique sont faciles d’entretien, il suffit de les rincer et de les faire sécher.

10. Ensemble de pochettes à collation réutilisables

Savourer  (Nouvelle fenêtre) – 26,99$

Ces pochettes sont parfaites pour trimbaler le lunch à l’école ou au travail de façon plus écolo et franchement plus stylée que les sacs de plastique.

11. Cours de cuisine thaïe

Chef Jevto Bond  (Nouvelle fenêtre) – 29$ pour 1 heure

Offrez un cours de cuisine en ligne, en groupe ou en privé. La cuisine thaïe, c’est parfait pour un étudiant: c’est hyper savoureux, c’est convivial et c’est assez économique. À partir du 9 janvier 2021.

12. Pop-corn aromatisé

bepOp  (Nouvelle fenêtre) – À partir de 5,35$

Une collation rapide, parfaite pour combler une fringale durant une pause d’étude. Ces paquets contiennent tout ce qu’il faut pour confectionner un maïs soufflé aromatisé original.

13. Abonnement à un panier de légumes

Prix variables

Offrez d’alléger la facture d’épicerie avec un abonnement à un panier de fruits et légumes, un cadeau qui dure toute l’année. Plusieurs options s’offrent à vous selon votre emplacement et votre budget. Jetez un œil du côté du Réseau des fermiers de famille  (Nouvelle fenêtre) pour des légumes bios et locaux alors que les paniers Seconde Vie  (Nouvelle fenêtre) proposent des paniers de fruits et légumes moches ou en surplus.

Pour la foodie qui connaît tout

Elle est à l’affût de toutes les dernières tendances en alimentation et suit les grands magazines de cuisine et les blogueurs culinaires sur les réseaux sociaux. Comment la surprendre avec un cadeau gourmand, alors qu’elle semble déjà tout savoir?

14. Trio d’épices boréales du Québec

Épices de cru  (Nouvelle fenêtre) – 32,00$

Pour mieux découvrir les saveurs de la forêt du Québec, voici un joli trio d’épices boréales. Ces épices locales sauront, sans aucun doute, faire jaser et impressionneront même les fins connaisseurs de la famille.

15. Abonnement mensuel de café

Café Saint-Henri  (Nouvelle fenêtre) – À partir de 159$ pour 6 mois.

Un beau cadeau pour les amateurs de café qui aiment essayer de nouvelles sortes de café espresso et/ou filtre. Chaque mois, une nouvelle sorte de café frais est livrée.

16. Gelée artisanale de sapin

Gourmet sauvage  (Nouvelle fenêtre) – 7$

Une belle façon de goûter le Québec et notre terroir nordique! Cette gelée de sapin est créée à partir des aiguilles de sapin cueillies à la main. Idéale avec des fromages ou encore des pâtés.

17. Kit de fabrication de kombucha

Révolution Fermentation  (Nouvelle fenêtre) – 39,95$

Ce kit complet permettra aux amateurs de kombucha de brasser eux-mêmes leur boisson préférée de façon artisanale. Ils découvriront du même coup le monde de la fermentation, une technique de conservation des aliments qui a la cote ces temps-ci.

18. Sauces piquantes

La pimenterie  (Nouvelle fenêtre) – 10,99$ ou 30$ pour un coffret de trois sauces

Une touche de piquant, c’est parfois tout ce qu’il faut pour rehausser un plat. La pimenterie offre des sauces piquantes faites à partir d’ingrédients bios et souvent même locaux. Et avec 9 saveurs originales à intensité variable, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Pour la cook expérimentée

La cuisine de cette popoteuse aguerrie est déjà bien garnie? Vous vous demandez bien ce que vous pourrez lui offrir qu’elle n’a pas déjà! Gâtez-la avec de beaux accessoires aussi esthétiques que pratiques.

19. Huilier

A & J Métissage  (Nouvelle fenêtre) (Etsy) – 65,00$

Les accessoires utiles qui font aussi office de décoration, on aime ça! Cet élégant huilier en verre, c’est donc la solution parfaite pour ne pas avoir à ranger la bouteille d’huile après chaque utilisation.

20. Poivrière en bois

Pierre Chayer Artisan  (Nouvelle fenêtre) (Etsy) – À partir de 92,70$

Vous cherchez un cadeau unique et durable? Un moulin à poivre et épices en bois, fabriqué à la main par un artisan québécois, est exactement ce qu’il vous faut!

21. Sirops pour cocktails et mocktails

Monsieur Cocktail  (Nouvelle fenêtre) – À partir de 12,95$

Pour des cocktails ou des mocktails (cocktails sans alcool) qui sortent de l’ordinaire, ces sirops artisanaux offrent des saveurs originales, comme courge, pomme et épices, ou encore litchi et pamplemousse. Pourquoi ne pas l’agencer à un gin québécois? Le cadeau parfait pour l’apprenti mixologue!

22. Un coffret de miel

Abelha et Aristée  (Nouvelle fenêtre) – 50$

Un joli coffret de miel, avec 4 pots de différentes variétés et textures de miel du Québec. Un régal pour ajouter une belle touche sucrée d’ici.

23. Cueillette de champignons sauvages

Mycoboutique  (Nouvelle fenêtre) – 75$

Un atelier découverte des champignons sauvages en forêt , c’est un cadeau quasi sur mesure pour vos amis gourmands, amateurs de plein air. Au cours de cet atelier, ils apprendront à reconnaître certaines variétés et bien sûr, auront l’occasion de les déguster.

24. Rouleau à pâte minimaliste

Arbol cuisine  (Nouvelle fenêtre) – 50$

Objet design ou rouleau à pâte? Avouez que ce rouleau à pâte en bois de noyer, élégant, épuré et compact, entièrement fait à la main, donne envie de rouler, rouler.. et encore rouler une pâte à pizza ou une pâte à tarte!

25. Un tablier en lin

Confetti Mill  (Nouvelle fenêtre) – 65$

Simple et élégant, ce tablier fait à la main à Montréal donne simplement envie de cuisiner, encore et encore! 100% lin. Disponible en plusieurs couleurs.

Pour le gourmand écolo

Conscient de l’impact environnemental de son alimentation, il fait de son mieux pour adopter un mode de vie écoresponsable, tout en satisfaisant son côté gourmand. Qu’il soit locavore, végétarien, zéro déchet, peu importe, ces idées-cadeaux seront en accord avec ses valeurs.

26. Calendrier 2021 fruits et légumes locaux

Laucolo  (Nouvelle fenêtre) (Etsy) – 30$

Un calendrier coloré qui ne servira pas seulement à inscrire les rendez-vous importants, mais aussi à manger davantage local à l’année longue.

27. Emballages de cire d’abeille - Ensemble de départ

Savourer  (Nouvelle fenêtre) – 19,79$

L’ensemble de départ par excellence pour une cuisine zéro déchet. Ces pellicules en cire d’abeille biologique sont lavables et réutilisables et remplacent parfaitement les pellicules en plastique pour couvrir vos plats, fruits, légumes, etc.

28. Coffret potager de semences ancestrales

Le nutritionniste urbain  (Nouvelle fenêtre) – 52$

Le coffret contient un petit guide illustré et 8 variétés de semences ancestrales (courge, haricots nains, tomate, basilic, tournesol, laitue, piments forts). Ces semences amèneront certainement de la nouveauté et de la variété dans le potager!

29. Sac de conservation pour baguettes

Sac fraîcheur  (Nouvelle fenêtre) – 24,95$

Fini le pain sec en 24h et bienvenue à une baguette moelleuse grâce à cette solution antigaspillage d’ici! Ce sac de conservation pour deux baguettes de l’entreprise québécoise Sac fraîcheur propose une belle solution pour conserver les baguettes fraîches pendant au moins 7 jours.

30. L’apéro au Québec: cocktails locaux

Les libraires  (Nouvelle fenêtre) – 29,95$

Un livre qui plaira aux amateurs de cocktails faciles à préparer avec des alcools, des spiritueux et d’autres produits du Québec. Une façon aussi de découvrir les artisans et les producteurs d’ici.

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés