Soccer Canada dénonce des commentaires racistes envers un couple étoile

L'organisation Soccer Canada condamne les commentaires racistes et haineux formulés à l’endroit des joueurs vedettes Jordyn Huitema, originaire de Chilliwack, en Colombie-Britannique, et de son conjoint, Alphonso Davies, ancien joueur des Whitecaps de Vancouver.

Une photo publiée sur le compte Instagram de Jordyn Huitema, prise alors que son conjoint et elle étaient en vacances en Espagne, a attiré plus de 14 000 commentaires. Certains sont violents.

Soccer Canada se dit consternée par les commentaires haineux faits envers les joueurs par le biais des médias sociaux et ajoute qu'elle s'oppose fermement au racisme et à la discrimination de toute sorte dans le sport et dans le monde entier .

Alphonso Davies et Jordyn Huitema photographiés en 2018. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Dans un gazouillis, l'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine canadienne, John Herdman, publie un message qui va dans le même sens.

Nous voyons le meilleur de la nature humaine dans Alphonso [et] Jordyn, deux jeunes avec qui j'ai travaillé, puis le pire dans les commentaires idiots de la minorité d'humains qui ne comprendront jamais , écrit M. Herdman.

De son côté, l'entraîneuse-chef de l’équipe féminine canadienne, Bev Priestman, s'est dite absolument dégoûtée par ces commentaires racistes.

Des joueurs étoiles

Âgé de 20 ans, Alphonso Davies a été nommé meilleur joueur de soccer masculin canadien de l’année 2020 et est le covainqueur du trophée Lou Marsh, décerné au meilleur athlète canadien.

Jordyn Huitema, âgée de 19 ans, a signé en 2019 un contrat de quatre ans avec l’équipe féminine Paris Saint-Germain. Elle a marqué 7 buts en 27 apparitions avec le club.

Nous ne verrons jamais de bien dans le monde si tout ce que nous voyons est la couleur de la peau , affirme-t-elle dans une publication en ligne. Nous faisons tous partie d'une seule race, la race humaine.

Avec les informations de CBC Sports