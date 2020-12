85 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de décès depuis le début de la pandémie se situe maintenant à 174 au total. On dénombre un total de 6369 cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les données de l'Institut national de la santé publique du Québec révèlent qu'il y a 688 cas actifs dans la région.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) donnera les détails des hospitalisations et des foyers d'éclosion plus tard dans la journée.

Au Québec, 1620 nouveaux cas ont été enregistrés et 25 décès s’ajoutent au bilan.

