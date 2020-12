Les plus beaux marchés de Noël gourmands au Québec

Qu’il soit réel ou virtuel, visiter un marché de Noël est une si belle façon de se mettre dans l’esprit des Fêtes! Une occasion aussi de découvrir des produits originaux en plus d’encourager des artisans et des producteurs d’ici.

Voici les marchés de Noël les plus gourmands de notre belle province.

Marché Jean-Talon, une première (Nouvelle fenêtre)

Cette année marque la première édition du marché de Noël au Marché Jean-Talon, dans la Petite Italie, avec l'installation d’une douzaine de petits chalets en bois. Churros, raclette, chocolat chaud, le marché met tout en place pour offrir une pause gourmande et faire découvrir des produits du terroir.

Du 4 au 23 décembre.

Village de Noël au marché Atwater (Nouvelle fenêtre)

Dans une ambiance magique, le Village de Noël au marché Atwater met de l’avant une quarantaine d’artisans locaux, de producteurs et d’artistes. Vinaigre, vin, chocolat, miel et autres produits d’ici sont à l'honneur. Avis aux dents sucrées, il y a aura une cabane à sucre de Noël pour déguster et découvrir les produits à l’érable.

Chaque fin de semaine jusqu’au 20 décembre

Marché de Noël de l’Assomption (Nouvelle fenêtre)

Avec ses maisonnettes en bois colorées, son grand sapin illuminé et le magnifique collège de l’Assomption en arrière-plan, ce marché de Noël à l’image des marchés européens, vous accueillera dans une ambiance féerique. Une soixantaine d’exposants vous feront découvrir de nombreux objets artisanaux, vins, spiritueux, desserts, mignardises et autres produits de chez nous. Vous voulez éviter les foules? Procurez-vous des coffrets-découvertes gourmands en ligne  (Nouvelle fenêtre) , à récupérer ensuite à l’entrée du marché.

Du jeudi au dimanche, du 28 novembre au 23 décembre.

Marché de Noël de Joliette (Nouvelle fenêtre)

26 maisonnettes garnies de trouvailles et de produits gourmands vous attendent dans un joyeux décor illuminé. Des produits à base de fruits et légumes du Québec, des macarons, des gâteaux, du vin, des tartinettes, des vinaigrettes, ou encore des plats cuisinés, comme des tourtières... Il y en a pour tous les goûts! Sans oublier la fameuse cabane à beignes, fidèle au poste!

Jusqu’au 23 décembre

Les jardins de Noël allemand de Québec (Nouvelle fenêtre)

Dans un décor enchanteur, à la place du traditionnel Marché de Noël allemand de Québec, les jardins de Noël allemand illumineront le Vieux-Québec durant la période des Fêtes. Cinq kiosques en bois sont ouverts aux visiteurs qui pourront se régaler avec de petites douceurs artisanales et des produits typiques allemands, dont le fameux pain d’épice!

Du jeudi au dimanche, jusqu’au 3 janvier 2021.

Marché de Noël européen de Saguenay (Nouvelle fenêtre)

25 exposants et des foyers extérieurs vous attendent au centre de Chicoutimi pour célébrer en grand et vous donner des idées de cadeaux gourmands et artisanaux. Pandémie oblige, la présence du Père Noël et la vente de vin chaud sont annulées, mais la musique et la chorale seront au rendez-vous.

Du 3 au 6 décembre.

Marché de Noël de Mirabel (Nouvelle fenêtre)

Café équitable, fines herbes, confit d’oignons, terrines, gâteries à base de pâtes à biscuits crues, produits à l’érable seront quelques saveurs à l’honneur au Marché de Noël de Mirabel. L’occasion de faire vos emplettes auprès des 40 exposants à l'intérieur du Centre Culturel du Domaine-Vert Nord en plus des 20 maisonnettes dans le village extérieur.

Du vendredi au dimanche, jusqu’au 20 décembre.

Village illuminé de Drummondville (Nouvelle fenêtre)

Le Village Québécois d’Antan se transforme en village illuminé pour le temps des Fêtes. Plus de 25 000 lumières sur les maisons et dans les rues plongeront le village dans une ambiance magique! Le marché de Noël accueillera des artisans, des producteurs et des créateurs d’ici, en plus de mieux faire découvrir la cuisine du terroir. Vous pouvez même repartir à la maison avec une boîte-repas remplie de plats traditionnels d’ici (sur réservation).

Jusqu’au 2 janvier. Entrée payante.

Marché de Noël de Saint-Bruno (Nouvelle fenêtre)

Dans un chaleureux décor, le Marché de Noël de Saint-Bruno revient cette année avec une trentaine de producteurs et d’exposants, mais sans le volet animation. Produits végétaliens à base de champignons, marinades, fromages fins, ou encore bûches de Noël à la crème glacée, il y a tout ce qu’il faut pour se régaler sur place et faire le plein de cadeaux!

Du 3 au 6 décembre

Marché de Noël virtuel de Farnham (Nouvelle fenêtre)

Le marché de Noël de Farnham, en Montérégie, sera virtuel cette année. En un clic, faites le plein de tartes, pâtés, tourtières, macarons, tisanes et autres délices d’ici. Il suffit de remplir ce formulaire avant le 10 décembre.

Cueillette des produits sans contact les 17 et 19 décembre à la Station gourmande de Farnham.

Marché de Noël virtuel de Longueuil (Nouvelle fenêtre)

Pour sa 14e édition, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil passe en mode 2.0. Dans le confort de votre maison, découvrez une multitude d’artisans et de producteurs. Le site propose même différents circuits artisanaux, avec des produits à base de fraises du Québec, des terrines, des chocolats et autres douceurs. Pour vos achats de dernière minute, le service de cueillette en boutique sera même offert le 25 décembre de 10 h à 15 h.

Les vendredis, samedis et dimanches, jusqu’au 20 décembre et lundi 21 décembre.

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés