1620 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès de plus au Québec

De ces 25 décès, six sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 entre le 7 et le 12 décembre et deux avant le 7 décembre, précise le communiqué du ministère de la Santé.

Dimanche, c'était 1994 nouveaux cas et 33 décès qui s'étaient ajoutés au bilan de la province. L'arrivée des premiers vaccins arrive donc comme une bouée de sauvetage alors que de nouvelles restrictions pourraient être annoncées en début de semaine par le gouvernement Legault.

Le nombre total de personnes infectées s'élève à présent à 165 535.

Pour ce qui est du nombre d'hospitalisations, il a augmenté de 10 par rapport à samedi, avec un cumul de 890. Parmi les patients, 122 se trouvent aux soins intensifs, soit un de moins que la veille.

