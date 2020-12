Pêche aux poulamons à Sainte-Anne-de-la Pérade : la mairesse demeure inquiète

Non seulement elle se questionne sur cette décision, mais elle manifeste son inquiétude, un sentiment qu’elle ressent aussi auprès d’une partie de la population.

L’affluence de touristes dans la municipalité m'inquiète et inquiète aussi plusieurs citoyens qui ne comprennent pas pourquoi la santé publique a donné son accord, dit-elle. Le gouvernement nous demande de rester chez nous et là, à Sainte-Anne, on aura une activité touristique... On ne comprend pas.

La mairesse souligne qu’elle a reçu plusieurs témoignages de gens qui l’ont remerciée d’avoir pris la défense de ceux qui ne voulaient pas la tenue de cette activité cet hiver, en temps de pandémie.

C’est une décision qui n’est pas évidente, mais moi, j’ai pris une décision en fonction de la santé de la population. Dans une période de pandémie, il est difficile d'expliquer qu'on accepte d’avoir des visiteurs chez nous, que ces visiteurs seront dans nos commerces, dit-elle. On n'a jamais été contre la pêche, mais aujourd'hui la situation n’est pas la même que normalement. On est dans une période où tout le monde doit faire des sacrifices.

La mairesse sait pertinemment que le plan déposé par l’Association de pourvoyeurs prévoit que les gens ne doivent pas visiter les commerces de la municipalité, mais elle ne croit pas que l’application de ce plan sera respectée par tous. Elle craint que certains visiteurs fréquentent tout de même les commerces, que ce soit pour l’épicerie ou la pharmacie, entre autres.

Qui contrôle ça? On voit partout que les mesures du gouvernement ne sont pas toutes appliquées à la lettre. Comment nous, on va pouvoir s’assurer que ça le sera? C’est la crainte d’une partie de la population de Ste-Anne-de-la-Pérade et de la population des municipalités avoisinantes.

Cela dit, la mairesse Aubut précise que cet épisode n’affecte en rien son désir de se présenter de nouveau à la mairie aux prochaines élections, et qu'elle sera là.

La porte-parole de l’Association des pourvoyeurs est soulagé

Le porte-parole Steve Massicotte est pour sa part soulagé. Il estime de son côté que les autorités de la santé publique ont traité l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne équitablement en donnant le feu vert à la pêche aux poulamons.

À ceux qui sont réfractaires, il encourage les gens à consulter le plan des restrictions en vigueur sur la page web de leur association. Les gens vont pouvoir comprendre que ce sera sécuritaire , dit-il.

M. Massicotte rappelle l’appui de plusieurs intervenants, incluant celui de la ministre Sonia Lebel, députée de Champlain.

On a fait nos devoirs, on a été patients et on va faire une saison en toute sécurité. Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne

L'arrosage débutera sous peu pour le coup de départ souhaité le 26 décembre, si les conditions climatiques le permettent.