François Legault veut « resserrer la situation dans les commerces »

Effectivement, il va falloir resserrer la situation dans les commerces. Il va falloir les fermer pour une certaine partie... parce qu’il y a trop de contacts, il faut réduire les contacts. François Legault, premier ministre du Québec

Selon le premier ministre, la fermeture des commerces ne serait cependant pas immédiate. Une certaine période pourrait être allouée aux Québécois avant la fermeture des commerces.

On veut laisser les gens faire leur magasinage pour leurs enfants, mais par la suite il faut donner un coup , a expliqué François Legault.

La stratégie du gouvernement est de profiter du congé des Fêtes pour tenter de ralentir le plus possible la contagion dans la province sans causer trop de tort à l'économie.

Il y a déjà beaucoup d'endroits de fermés, la construction est fermée pour deux semaines, les entreprises au moins pour une semaine, les écoles pour deux semaines. Il reste les commerces, il faut donner un grand coup dans le temps des Fêtes. François Legault, premier ministre du Québec

François Legault, premier ministre du Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Citant le cas de l'Allemagne, qui fermera aussi la plupart de ses commerces jusqu'au 10 janvier pour tenter de contenir la propagation du coronavirus, François Legault explique que c'est principalement en raison du nombre trop élevé d'hospitalisations qu'il doit resserrer encore les mesures sanitaires.

Québec ne peut tout simplement pas se permettre un débordement de cas de COVID-19 dans les hôpitaux lors de la période la plus achalandée de l'année dans le réseau.

On était dimanche à 880 hospitalisations. Ça, c'est 880 lits occupés par des patients COVID. Des lits qui ne peuvent pas être occupés par des patients qui ont d'autres problèmes, des traitements à avoir. Ce qui est le plus critique, c'est le nombre d'hospitalisations , déplore le premier ministre.

Feu vert pour la vaccination

Confirmant qu'il allait se faire vacciner dès que la santé publique déciderait de la faire, François Legault s'est dit tout de même étonné par le fait que 60 % du personnel du CHSLD de Côte-Saint-Luc ne compte pas se faire vacciner pour le moment.

Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui refusent le vaccin. Actuellement, tous les pays ont accepté le vaccin. Donc, ça a été vérifié et contre-vérifié par à peu près tous les pays , a-t-il ajouté sur un ton positif.

Le premier ministre Legault au Palais des congrès de Montréal effectuait une tournée d'entrevues pour les médias. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le début aujourd'hui de l'administration des premiers chargements de vaccins en provenance de Pfizer-BioNTech dans des CHSLD du Québec est très encourageant, selon le premier ministre, qui explique que dès que le personnel de la santé et les résidents des CHSLD et des RPA auront été vaccinés, la situation devrait s'améliorer rapidement.

Actuellement, il y a 70 % des décès qui sont dans les CHSLD et les RPA. On a besoin de quelques centaines de milliers de vaccins pour vacciner tous les résidents et le personnel des CHSLD et des RPA. Techniquement, une fois que c'est fait, on vient d'éliminer 70 % des décès, ça va changer le portrait complètement , estime le premier ministre.

C'est un vaccin comme pour la grippe, rien de dramatique... Mais ça empêche d'avoir la COVID qui a tué plus de 7000 personnes! François Legault, premier ministre du Québec

Une première vague douloureuse

Plus de 4000 personnes ont été emportées par la COVID-19 dans les CHSLD du Québec au printemps dernier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En ce qui a trait au refus de son gouvernement d'ouvrir une enquête publique sur les 4000 personnes qui sont mortes dans des conditions très difficiles dans les CHSLD lors de la première vague de COVID-19 au printemps dernier, François Legault défend sa décision en rappelant que trois enquêtes sur le sujet sont déjà en cours.

Il y a entre autres l'enquête de la Commissaire à la santé, Johanne Castonguay, une autre enquête de la Protectrice du citoyen qui a déposé la semaine dernière un rapport préliminaire en plus d'enquêtes criminelles qui ont été ouvertes dans certains CHSLD, a-t-il énuméré.

Mme Castonguay a le mandat très large de regarder et de poser des questions partout et la protectrice du citoyen aussi. François Legault, premier ministre du Québec

Moi ce que je voulais surtout c'est d'avoir des réponses rapides. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que s'il y a des choses à corriger, il faut les corriger [rapidement].

Blâmant l'ancien gouvernement libéral pour avoir aboli les directeurs généraux dans les CHSLD, François Legault a démenti l'existence de pénuries de matériel de protection médicale lors de la première vague.

Selon lui, s'il a manqué de matériel dans certains établissements c'est essentiellement dû à l'absence de supervision et de coordination dans les CHSLD où il n'y avait plus d'imputabilité.

Quand un CHSLD nous demandait de l'équipement, c'était livré la journée même. On n’a jamais manqué d'équipement , soutient François Legault en dépit du fait que 48 % du personnel hospitalier ait rapporté avoir manqué d'équipements de protection à un moment ou l'autre lors de la première vague, selon la protectrice du citoyen.

Les étudiants ont-ils été oubliés?

Pendant que la situation se fait critique dans les hôpitaux, l'inquiétude est aussi palpable dans réseau de l'éducation, notamment dans les cégeps et universités où des milliers de jeunes n'ont pas mis les pieds dans un établissement d'enseignement depuis des mois maintenant.

Forcés d'étudier à temps plein à la maison devant des ordinateurs et privés d'activités sportives et sociales, de nombreux étudiants font face à l'échec, à des problèmes de santé mentale et ultimement au décrochage. Les jeunes ont besoin de voir d'autres jeunes , reconnaît François Legault.

Pour tenter de leur offrir un peu de présence en classe, il affirme travailler avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, afin d'implanter un système où les étudiants pourraient aller en classe occasionnellement en groupes restreints.

C'est une situation dont je discute depuis des mois et des semaines avec la santé publique et sur laquelle je reviens à la charge.

Sur la fermeture des restaurants

Toutes les salles à manger, les gyms, les bars, salles de cinéma et de spectacle et plusieurs autres ont été fermés de nouveau sur ordre de Québec en octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Questionné sur la proximité du Dr Horacio Arruda avec son gouvernement et notamment sur la mise en place de restrictions qui allaient au-delà des recommandations de la santé publique, notamment la fermeture des restaurants cet automne, François Legault rappelle que c'est au gouvernement qu'appartient le dernier mot.

Le principe de base c'est : la santé publique fait des recommandations et nous au gouvernement on décide. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. François Legault, premier ministre du Québec